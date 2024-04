Invitan a charla sobre “Gestión emocional y de cambios” en la preadolescencia

En ese sentido,dialogó con la psicóloga Lucía Franchi, quien brindó detalles sobre el evento. “La propuesta está destinada a todas aquellas personas, ya sean padres, madres, abuelos y docentes, que estén interesados en acompañar a estos preadolescentes en la gestión de sus emociones”.Además, acotó: “El encuentro es libre y gratuito, pero con inscripción previa a través de fundacionosde.com.ar, donde habrá un link para anotarse”.Asimismo, aseguró: “La preadolescencia es la etapa que está entre la niñez y la adolescencia, donde sabemos que se producen muchos cambios emocionales, físicos y sociales, los cuales nos interpelan como adultos con el objetivo de tener más herramientas para acompañarlos”.“Todas las personas tenemos competencias emocionales, que no es solamente reconocer y gestionar nuestras emociones, sino también la comunicación, la resolución de conflictos, el liderazgo, las cuales se aprenden y alguien nos enseña”, apuntó.A su vez, manifestó: “Un aspecto muy importante que trabajaremos el jueves, es lo que tiene que ver con la alfabetización emocional de reconocer, no solamente si siento enojo, tristeza o miedo, sino de identificarla en el cuerpo, poder etiquetarlas o nombrarlas”.Finalmente, señaló: “El enojo es una emoción biológica, la tenemos como especie, que se activa cuando se ataca o queremos conseguir algo que es nuestro. También hay que aprender a gestionarlo y no anestesiarlo, ocultarlo o evitarlo”.