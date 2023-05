UPCN hizo aportes al proyecto que modifica reglamento de auxiliares de educación

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) remitió al Consejo General de Educación (CGE) una serie de aportes al proyecto de modificación de la Resolución 2231, referida a las funciones y obligaciones de los Auxiliares de Educación. La iniciativa se encuentra en evaluación en el marco de la paritaria sectorial, que fue convocada para el miércoles 31 de mayo a las 13 horas.



Los aportes surgieron del Plenario Provincial de Educación que el sindicato llevó a cabo el 11 de mayo frente a Casa de Gobierno. En esa oportunidad "se revalorizó la tarea de estos trabajadores y trabajadoras y quedó en claro la importancia que revisten para las instituciones educativas y para el servicio que brinda el Estado", recordó Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio y aseguró que se propone "la reivindicación del sector a través de derechos que hasta ahora no han sido suficientemente reconocidos, o que están en un plano de discrecionalidad y por lo tanto algunos directivos los conceden, pero otros no".



El objetivo es "evitar la discrecionalidad y promover la igualdad de oportunidades y trato como premisa fundamental de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras. Por eso estamos negociando que la nueva resolución abarque nuevos aspectos de esos derechos", precisó.



La dirigente remarcó que "la voluntad del sindicato es hacer una norma que tenga vigencia, por lo menos, por los próximos diez años, y que se establezca en un marco de reivindicación para el sector".



En ese sentido, destacó que la propuesta elevada al CGE tiene consideraciones que revalorizan la función de los distintos sectores del Personal Auxiliar de Educación: administrativo, choferes, mantenimiento, servicios auxiliares, obrero y maestranza, serenos, ecónomos, encargados de depósito. Además, incluye un apartado referido a las escuelas agrotécnicas y a los centros de educación física, que, en la normativa anterior, la Resolución 2231, no existían.



"También es muy importante, y vamos a pedir que tenga un lugar destacado dentro de la norma, un artículo sobre las funciones que no deben cumplir estos agentes, que actualmente no están claras", expuso la dirigente y apuntó que "esos grises permiten que muchas veces a esas tareas se las terminen solicitando a los auxiliares".



Entre otras funciones, deben quedar excluidas de las responsabilidades del Personal Auxiliar de Educación la apertura y cierre del establecimiento; el contacto directo, traslado y/o acompañamiento de estudiantes; la asistencia a docentes en excursiones y paseos; y el manejo de dinero.



"Otro aspecto que ha tenido real importancia en esta discusión, y que fue planteado por UPCN, es incorporar la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", añadió Domínguez. El Convenio 190 reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.



La Secretaria Adjunta de UPCN destacó que la nueva Resolución que se elabora "es ambiciosa, innovadora y busca ser el piso de nuevas conquistas". Al respecto aseguró que "una vez que se ordene el sistema, va a dejar en evidencia que hace falta una Ley de Cargos, que es el próximo paso que vamos a dar en esta lucha para las y los Auxiliares de Educación".