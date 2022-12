Calificaron de “exitosa” a campaña de recolección de remedios vencidos en Paraná

Calificaron de “exitosa” a campaña de recolección de remedios vencidos que se realizó este jueves en diez puntos de recepción que se instalaron en Paraná.registró la actividad que se desarrolló en la Rotonda Danza de la Flecha, sobre calle Alameda de la Federación, desde donde la farmacéutica Evangelina D´Agostino confirmó que “la forma farmacéutica que predominó en la colecta fue el comprimido: hipertensivos para el colesterol y corticoides”.“Los medicamentos no se pueden tirar en cualquier lado”, remarcó la profesional. De hecho, durante la colecta, un médico se acercó a depositar una bolsa con muestras de distintos remedios.Por su parte, el farmacéutico Pablo Bruno, explicó que “son dos las empresas que se dedican a la recolección de estos residuos considerados peligrosos y les dan un tratamiento posterior”.“La iniciativa sufrió a través de un convenio firmado entre el Colegio de Farmacéuticos y la subsecretaría municipal de Salud y esta actividad es un inicio para que continúe en el tiempo”, repasó.En tanto, el Director general de Efectores, Lic. Fabricio Saluzzo, aclaró que “los remedios no se pueden desechar de forma domiciliaria y es muy importante que médicos y farmacéuticos nos ayuden para que tengan un destino seguro y no contaminante”.“Este es el primero paso para que tomemos consciencia de la importancia del desecho seguro de estos productos”, insistió el director municipal.Quienes tengan remedios vencidos pueden acercarlos a los centros de salud municipales de Paraná.