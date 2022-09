Las obras seleccionadas para el LIX Salón Provincial de Artes Visuales

El jurado -integrado por el destacado especialista en arte, investigador, teórico y curador Rodrigo Alonso; el pintor y escultor Adrián Carnevale; y la multipremiada pintora, grabadora y docente Alicia Díaz Rinaldi- seleccionó por decisión unánime el conjunto de trabajos presentados por más de 200 artistas de todo el territorio provincial.



La definición de los Premios Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" será el próximo 4 de noviembre de 2022 en una nueva reunión del jurado en modo presencial.



La inauguración de la exposición más numerosa y significativa de las artes visuales entrerrianas y el acto de entrega de premios están previstos para el Viernes 2 de diciembre a las 20 en la sede del Museo.



La nómina completa de obras y artistas seleccionados es la siguiente:



Sección Arte Cerámico. De 31 obras se seleccionaron 18.



Zapata, Susana Raquel: "Sphairos" y "Lucha o Huida"



Anthonioz Blanc, Flavia Patricia: "La tierra es hembra"



Mateos, Clorinda: "Memoria del agua"



Cañete, Sebastián: "Principio ardiente"



Lucioni, Natalia Soledad: "Ni una menos"



Guerrero, Guillermo: "Centro de conversiones"



Schiavo, Marisa Alejandra: "Entrañas del río"



Santini, Ana: "Madreselva"



Delbino, María Nelva: "Invitación a verte" y "Quien quiera nacer debe romper un mundo"



Troncozo, Zulma Celsa "Ela"



Abrego, Patricia Silvina: "De la unidad del fragmento"



Zacur, Daniela Paola: "Movimiento 1" y "Quién dijo que era una manzana"



Torres Gareis, Bárbara: "Ñanduriré, sueño con dragones"



Meza, Marcelo: "Esas Voces" e "Inmersión"





Sección Arte Textil. De 29 obras postuladas fueron seleccionadas 20.



Herrera, Mariela Isabel: "Último viaje"



Zaballo, Ana María: "Pérdida y Búsqueda del estado ideal de bienestar"



Firpo, Juan José: "One banana"



Horsmann, Adriana María: "Fortaleza"



Zanuttini, Silvia Gabriela: "Series miradas"



Beker, Ludmila: "Comiéndome la cabeza" y "El ombligo del mundo"



Garay, Natalia: "Hola, te dejé saquitos en la puerta"



Alberto, María Fernada: "Presagio"



Requino, María Paola: "Remendar la fragilidad"



Asensio, Maria Alejandra: "Habla por mi"



Metivié, Mariángeles: "Muestrario botánico del barrio"



Gaioli, Nora Alicia: "Micelar"



Coppola, Noelia: "Las culpas"



Frioni Ferreyra, María Gimena: "Coexistir en lo fugaz"



Toloy, Annelise: "Secuencia de una carga"



Ortiz, Graciela Noemí: "Les desterrades"



Fries, Noelia Noemí: "Cuando tu beso también fue mío"



Almada, Lilian: "In Vitro" serie contranatura



Marchioni, Ana Maria: Alegoría adolescente





Sección Dibujo. De 49 obras fueron seleccionadas 21.



Saffre, Cristian Agustin: "Dentro del mundo de la pesadilla"



Olier, Lázaro Juan Martín: "Buen día"



Quinteros, Federico: "Disputa" y "Lo que pesa"



Risso, Verónica Isabel: "Mi presencia ..."



Andrade, Luis María: "Precipitada, caída libre"



Garay, Natalia: "Vendrán lluvias suaves"



Noto, Cristian Damian: "Sr. Embajador"



Cardoso, José: "Epifanía en confinamiento 2020" y "La Ofelia"



Couvet, Federico: "Canales de información"



Acosta, Jorge: "Variaciones I"



Ortega, Carlos: "Madre tierra I"



Vercellino, Aldo: "Viajes imaginarios"



Digiovani, Carla Solange: "Sueño Etéreo"



Bonus, Alberto Federico: "Virustars" y "Virustars I"



Aguilar, Elina: "El ritmo del agua"



Carmona, Cynthia Nazareth: "Cuando llueve por la tarde no se puede salir a jugar"



Amarillo, Carina: "Animales humanizados"



Balcala, Valentina M.: "Consciencia"





Sección Escultura. De 25 obras se seleccionaron 17



Saluzzio, Edgardo: "¿Por qué me prometen?"



Godoy, Ramón Héctor: "Kico"



Caputo, Javier: "Humo de agua"



Villarraza, Ricardo: "Sin fonía"



Ayala, Damián Alberto: "Playa negra" de la serie "Tu quema me quema"



Bertos, Guido: "Máquina de la felicidad I. Sobre la inherente complejidad de la contradicción"



Cardoso, José: "Milonga de un desencuentro"



Lucioni, Natalia Soledad: "Suspiros"



Vidal, Justino Osvaldo: "Última fila"



Riccardi, Mario Martin: "Desatando mandatos"



Grand, Agustina Nazarena: Impertérrito



Fontelles, Silvina Noemí: "Deducciones de tío"



Lista, Alejandro: "It´s my life"



Battauz, Carlos Walter: "Souvenirs _N paisajes (Bajada Grande 2020/22)"



Marchioni, Ana María: "Vacío"



Bonus, Alberto Federico: "El encuentro"



Tosolino, Marisa: "El nobel del ARTE"





Sección Grabado. De 35 obras postuladas se seleccionaron 19



Biaggini, Germán Horacio: "Pirineas" y "Pirineas II"



Medrano, Nestor: "3 Marías" y "Suuu... Delgado"



Villafañe, Johanna M: "Fuerza de la naturaleza"



Bourband, Luis César: "Un brindis por la vida"



Ugalde, Constanza: "100% inflación" y "Se hizo carne"



Flores, Agustina: "Peseis descartable"



Valdez, Walter: "Animal nocturno" y "Animal diurno"



Rios, Leticia: "De lo posible, nada"



Prinsich, Jacqueline: "Valientes"



Menescardi, Francisco: "Acción 2-2"



Bonus, Alberto Federico: "S.O.S"



Alberto, Maria Fernanda: "Imposibles cuerpos"



Almada, Lilian: "La grieta"



Piacenza, Agustina: "No lo sueltes"



Milocco, Mario Daniel: "Así estamos..."





Sección Pintura. De 91 obras postuladas se seleccionaron 27.



Calabrese, Gabriel Felipe: "El galpón del tren transformado en vestuario - Serie "Antes del corso";



Reyes, Jerónimo: "Oferta" y "Suscribite"



Bernardi, César: "La gualicho"



Marzo, Liliana Beatriz: "Sin título"



Martínez, Fernando: "Palas atenea frente al sistema imperativo" y "Escenario para desenchufarse"



Villanova, Alonso Nicolas: "Verde asqueroso"



Maiolo, Claudia Elida: "Amistad"



Almada, Iván Exequiel: "Basural a cielo abierto Feliciano 2022"



Villarraza, Ricardo: "Todo es suma de partes"



Müller, Marianela: "El viaje de la biblioteca"



Ortega, Carlos: "Noche de fuego" y "Día de fuego"



Salinas, Ramiro: "El descanso del pianista"



Camurri, Ezequiel: "Susurro"



Barnes, Marcelo Maximiliano: "Dialogar el silencio VII"



López, Luz: "Los que reciben"



Meurer, Eleonora Zulema: "Río Paraná"



Butvilofsky, Diana: "Producción entrerriana I"



Montefiori, Juan Francisco: "Uprissing"



Musich, Walter Nelson: "Ladridos del cañaveral"



Hirschhorn, Carolina: "La noche del Cururú"



Santos, Maximiliano Oscar: "¿Espera?"



Küffer, Facundo: "Corazón"



Zacur, Daniela Paola: "En la plaza"



Larrosa, Carlos Alberto: "Nada"