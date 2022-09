Los puertos de Entre Ríos trabajan por la sustentabilidad ambiental

Inventario

Entre Ríos continúa trabajando en la implementación de medidas dedicadas a fortalecer la sustentabilidad ambiental en todos los ámbitos de trabajo de la provincia.En este marco, los puertos públicos entrerrianos están elaborando informes sobre el impacto de la actividad portuaria en el ambiente, con el objetivo de sumar proyectos que permitan reducir variables que generan factores de riesgo.El Puerto de Concepción del Uruguay es el primero en relevar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y estimar su Huella de Carbono que está dejando su actividad sobre la costa del río Uruguay.El pasado martes tuvo lugar la presentación del Inventario de Emisiones de GEI y Huella de Carbono para el Puerto de Concepción del Uruguay. El informe fue elaborado por la consultora Coralia Environment, y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).La presentación estuvo a cargo de Juan Casavelos, por la Consultora Corelia E, y Fernando Ureta, del Departamento Técnico del CFI.Estuvieron presentes Carlos Schepens, Presidente del Instituto Portuario Provincial, Marcelo Gay Balmáz, Presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, Pablo Guillaume, Director de Gestión Ambiental costa del Uruguay de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; Francisco Savoy, Director de Ambiente de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y representante de UNER; Alcides Francia, Administrador de Aduana Concepción del Uruguay; Prefecto Lucas Matías Dalzotto, por Prefectura Naval Argentina; Gabriel Chichi, Consultor privado; Hugo Cettour, del Consejo de Administración del puerto uruguayense; Martín Barbieri y Martín Zabalúa, del área técnica del mismo puerto.“Toda actividad humana tiene su impacto sobre el ambiente. Este es un momento de enorme importancia para el puerto porque marca el comienzo de un proceso necesario y virtuoso. El mundo avanza hacia la sustentabilidad ambiental en todos los sentidos, y la actividad portuaria es vital para el crecimiento de las comunidades. A partir de aquí comienza un camino que demandará planes de trabajo y actividades para mitigar y compensar los valores de afectación que surgen a partir de la actividad portuaria”, remarcó Casavelos.Marcelo Gay Balmáz, por su parte, resaltó que, previamente a la recepción de este informe, el Puerto de Concepción del Uruguay está llevando acciones en este sentido. “Nosotros hemos puesto en marcha un plan de arbolado en diferentes sectores del predio portuario, como así también se está haciendo un recambio completo sobre los sistemas de iluminación en todas las zonas operativas y administrativas, colocando equipos de LED, de bajo consumo y alta durabilidad, pero lo realmente importante es estudiar a fondo, por medio de especialistas, cual es nuestra situación real en la actualidad, y cuál es el camino más eficiente que debemos seguir para ser un puerto sustentable ambientalmente”, remarcó el Presidente del Puerto de Concepción del Uruguay.Carlos Schepens, resaltó la importancia de este trabajo porque “es el primero de una serie de informes que queremos tener para cada uno de los puertos públicos de Entre Ríos. El Gobierno Provincial ha puesto en marcha todos los puertos y la actividad no para de crecer. Esto implica una necesaria afectación sobre el ambiente que exige medidas adecuadas para poder crecer de forma sustentable y efectiva”, remarcó el Presidente del IPPER.El informe presentado por la consultora Corelia E detalló las fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero generadas por la actividad portuaria, entre las que se cuentan consumos de electricidad, combustibles, y gas natural. De igual manera se realizó un relevamiento sobre la gestión de residuos.El estudio se realizó dentro de los límites del área operativa del puerto incluyendo los permisionarios con actividades de servicios e industrias dentro del predio.El inventario de Gases de Efecto invernadero se realizó sobre la información proporcionada por el Ente Portuario, los operadores y empresas vinculadas a la actividad.Por su parte, se relevaron las emisiones producidas por actividades y los procesos bajo control del Ente Portuario, las generadas por terceros para la producción de energía eléctrica que consume el Ente o que éste provee, como así también las que no pertenecen o no son su responsabilidad directa.Sectorizados según el tipo de actividad, la consultora Corelia E remarcó una serie de recomendaciones para mitigar y compensar el impacto de los servicios portuarios y náuticos y su contribución al cambio climático.En este sentido se destacó que se apunta a una mejora de la eficiencia energética y/o uso combustibles alternativos, uso de equipos eléctricos en las terminales, recambio de tecnologías en las grúas portuarias por equipos eléctricos, suministro energía verde en de áreas específicas de las terminales portuarias, fuentes estacionarias, recambio en la tecnología de iluminación por tecnología LED en toda la jurisdicción portuaria, optimización de sistemas de climatización en edificios propios del Ente y de permisionarios, promoción e impulso progresivo de uso de PV en grandes superficies y naves propias y permisionarios.También se recomendaron una serie de mejoras en alumbrado público, patios y muelles con equipos más eficientes en reemplazo de halógenas, y activación de luminarias crepuscular para permisionarios.Respecto de la gestión integral de residuos, se recomendó la implementación de un plan de reducción, separación, y reuso.