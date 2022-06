La Parroquia Cristo Peregrino invita a un encuentro para las familias

En el marco del X Encuentro Mundial de las Familias, que tiene lugar en el Vaticano, el Papa Francisco solicitó a las parroquias que se unan a la celebración y es por ello que, desde la Parroquia Cristo Peregrino de la ciudad de Paraná, harán una jornada a la cual están invitadas todas las familias.



En diálogo con Elonce el Padre Leandro Bonín explicó que este sábado a partir de las 14:30, se realizará un encuentro “recreativo y festivo. Habrá juegos, kermese, sorteos y a las 16.30 compartiremos la Santa Misa. Posteriormente habrá un momento de reflexión y oración y finalmente habrá una merienda con canciones y música en vivo”.



“La familia es el mejor lugar para crecer, para ser educados, para aprender a amar, para servir y esas familias, cuando atraviesan un momento difícil, a veces necesitan fundarse en el amor de Dios. Por eso los invitamos a encontrarse, a celebrar, a rezar y a poner todas nuestras dificultades en las manos de Dios”, dijo el Padre.



El X Encuentro Mundial de las Familias (EMF) se lleva a cabo del 22 al 26 de junio de 2022 bajo el tema: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Al inaugurar en el Vaticano dicho encuentro, el Papa Francisco invitó a dar “5 pasos” hacia la santidad.



1. “Un paso ma?s” hacia el matrimonio.

Al recordar que “cuando un hombre y una mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo: el matrimonio” el Santo Padre dijo que el matrimonio es “un don maravilloso, que tiene en si? mismo el poder del amor divino: fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse despue?s de cada fracaso o fragilidad”.



“El matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir. Uno no se casa para ser cato?lico ‘con la etiqueta’, para obedecer a una regla, o porque lo dice la Iglesia; uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que es so?lido como una roca. En el matrimonio Cristo se entrega a ustedes, para que tengan la fuerza de entregarse mutuamente”, explicó.



Por ello, el Papa alentó: “ánimo, pues, ¡la vida familiar no es una misio?n imposible! Con la gracia del Sacramento, Dios la convierte en un viaje maravilloso para emprender con E?l, nunca solos”.



2. “Un paso ma?s” para abrazar la cruz.

Luego, el Santo Padre reconoció que la cruz “forma parte de la vida de cada persona y de cada familia” y recordó el testimonio de la enfermedad y muerte de Chiara Corbella para destacar que “ver co?mo vivio? ella la prueba de la enfermedad ayudo? a su familia a levantar la mirada y a no permanecer prisioneros del dolor, sino a abrirse a algo ma?s grande: a los designios misteriosos de Dios, a la eternidad, el cielo”.



3. “Un paso ma?s” hacia el perdo?n.

“El perdo?n cura todas las heridas, es un don que brota de la gracia con la que Cristo colma a la pareja y a toda la familia cuando lo dejamos actuar, cuando recurrimos a E?l”, resaltó el Papa Francisco.



En este sentido, el Santo Padre dijo que lo importante es no olvidar que nadie es perfecto y que, a pesar de las equivocaciones, “el Sen?or vuelve a levantarnos, que todos somos pecadores perdonados, que debemos pedir perdo?n a los dema?s y tambie?n que debemos perdonarnos a nosotros mismos”.



4. “Un paso ma?s” hacia la acogida

El Papa Francisco subrayó cómo la acogida es una “bendición del cielo” y agradeció a las familias, “sobre todo de las numerosas”, porque “se piensa que en una casa donde ya son muchos sea ma?s difi?cil acoger a otros; en cambio, en la realidad no es asi?, porque las familias con muchos hijos esta?n entrenadas para hacer espacio a los dema?s”.



“En la familia se vive una dina?mica de acogida, porque sobre todo los esposos se han acogido el uno al otro, como se lo dijeron mutuamente el di?a del matrimonio: ‘Yo te recibo a ti’. Y despue?s, trayendo hijos al mundo, han acogido la vida de nuevas criaturas”.



5. “Un paso ma?s” hacia la fraternidad

El Papa dijo que la fraternidad “es una escuela que se aprende en familia” porque “viviendo junto al que es diferente a mi?, en la familia se aprende a ser hermanos y hermanas. Se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une”.



“Queridos amigos, cada una de sus familias tiene una misio?n que cumplir en el mundo, un testimonio que dar. Los bautizados, en particular, estamos llamados a ser un mensaje que el Espi?ritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo”, concluyó el Papa.