Este 3 de junio, en el marco del Ni Una Menos, el Hospital Centenario inauguró el Banco Rojo, símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios, intervenido por usuarios y usuarias de Salud Mental en la entrada de calle Pasteur.Es para destacar que las actividades a realizarse en este mes, son impulsadas por la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RiSam) en conjunto con diversas áreas de la institución y este lunes comenzaron con la entrega de material para intervenir en los diferentes servicios con la consigna “Hablemos de violencia de género”.Asimismo, esta mañana se entregaron folletos informativos en las salas de espera de ambos edificios, y pasado el mediodía se realizó la inauguración del “Banco Rojo”, intervenido por usuarios y usuarias de Salud Mental en la entrada del Hospital Centenario.En este sentido, desde la RiSam se realizó la lectura de un documento que expresaba los siguientes puntos de importancia:-“Hubo un tiempo en que la pasividad y la tolerancia social al horror tuvo un tope.Y es que desde hace años, las mujeres y disidencias vienen faltando de sus casas, de sus familias, de sus lugares de trabajo. Cargando a sus espaldas el peso de la diferencia o de la indiferencia, que ha sabido juzgarlas, condenarlas y relegarlas.Un 3 de junio de 2016, a lo largo y ancho del país, nos encontramos y marchamos para decir #NiUnaMenos, porque, retomando a Susy Shock en su libro Crianzas, 'Nombrar no es sólo describir la realidad, sino construirla y modificarla'. La nómina de este día viene a visibilizar y a poner sobre la mesa las 'violencias directas e indirectas' que las mujeres y disidencias padecen a diario. En la apertura de este movimiento se pueden contemplar las luchas anteriores, toda esa fuerza que emana del constante cambio y que en su mutación va incorporando nuevas miradas y nuevas voces que fortalecen la huella”.-"En materia de derechos, es fundamental mencionar la Ley 26.485 'Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales' sancionada en 2.009, que apunta a 'promover y garantizar la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres' y a 'revisar y modificar las lógicas culturales con las que nos manejamos, y también entender que es en ese marco donde nacen y crecen varones violentos; que los femicidas no son monstruos o enfermos, sino sujetos formados en nuestra sociedad' - haciendo hincapié en la crianza y en la educación de las infancias, tiempo en el cual se instauran todos los estereotipos y prejuicios que luego cuesta tanto desmontar".Y concluyeron: “Solicitamos se implementen políticas públicas de alcance territorial y presupuesto adecuado, espacios laborales con perspectiva de género con la plena implementación de Ley Micaela.Sigamos siendo resistencia y alternativa al cambio del país que queremos y debemos habitar.Hoy inauguramos este símbolo del banco rojo, para recordarnos todos los días, que no queremos ni una muerta más en manos de feminicidas”.Por último, a modo de conclusión de las actividades, el jueves 9 de junio se llevará a cabo una charla alusiva a la fecha con la ONG Jurídica Feminista “Libertas”, en el auditorio del Hospital Centenario a las 14.30 hs.