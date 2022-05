Habilitan más puntos digitales para realizar el censo de manera virtual

El miércoles 18 de mayo próximo -declarado como feriado nacional a través del Decreto 42/2022- se llevará a cabo en todo el país el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.El Censo se podrá hacer de dos maneras: mediante la entrevista presencial en la vivienda durante el día del censo o en forma anticipada a través de un cuestionario en línea (censo digital).Para aquellos ciudadanos que quieran censarse en forma anticipada y no tengan acceso a la conectividad, se sumaron dos puntos digitales para realizar el tramite. Se recodará que la Municipalidad, ya había dispuesto un punto digital en las oficinas del Mercado Sur, en la intersección de las calles Perón y Villaguay.Ahora se habilita un punto digital en la Dirección de Estadísticas y Censo ubicada en la Galería Almendral, primer piso, sobre la peatonal San Martín en la intersección con calle Urquiza. Y otro sobre calle Corrientes 187, en la Dirección de Adultos Mayores, el horario de atención en ambas oficinas es de 8 a 13 horas.En el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, el Ministerio de Cultura implementó acciones de sensibilización y espacios de reflexión sobre las nuevas variables étnico-raciales y de género en el reconocimiento identitario desde una mirada inclusiva, diversa y no violenta.En ese marco, este jueves se realizó una capacitación en la peatonal de Paraná.“Se habló sobre la sección de auto identificación, que tiene que ver con la comunidad afro”, expresó el titular del INADI, Julián Ríos al resaltar que “la pregunta va mucho más allá de los rasgos físicos, sino que busca la historia e identificación con la comunidad. Es muy importante que la gente comience a investigar qué es lo afro y la cultura en torno a la comunidad”.Por su parte, una referente de Estadísticas y Censos, Eleonora Bedoya, destacó que “en Entre Ríos hay agrupaciones de pueblos originarios y es muy importante esta pregunta en el censo porque nos dará datos precisos, muchas personas se auto reconocen como descendientes y tienen historias familiares donde se hablaba guaraní, o chaná, etc.