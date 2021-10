Entregaron la primera Constitución de Entre Ríos en Braille

En el marco de las políticas públicas que la provincia lleva adelante para la inclusión, y en un trabajo articulado entre diferentes organismos, se tradujo e imprimió en Braille la Constitución de Entre Ríos, para ser entregada a una estudiante universitaria entrerriana que tiene disminución visual.



En la oportunidad, Ana Paula recibió la Constitución de Entre Ríos completa en sistema Braille, impresa en dos tomos, realizada en un trabajo conjunto entre la Editorial de Entre Ríos y el Instituto Provincial de Discapacidad.



La actividad se realizó este miércoles, y formaron parte la esposa del gobernador, Mariel Ávila; el decano de la UCA Paraná, Martín Acevedo Miño; Inés Artusi, titular de Iprodi; Fernando Kosiak, director de la Editorial de Entre Ríos; Agustina Caminos, directora de Subsidios; y Ana Paula Ricagni, estudiante de abogacía.



En ese marco, la titular del Iprodi, Inés Artusi, afirmó que "en este mes que es el Mes de la Inclusión, que hablamos de convivencia plena, esta es la demostración de que cuando trabajamos distintos actores de la sociedad en pos de los derechos de las personas con discapacidad, los resultados son maravillosos”.



"Lo que estamos haciendo hoy es eso, y surgió de escuchar, estar cerca”, indicó y comentó que “nos manifestó Ana Paula, que es estudiante de derecho, el interés en tener la Constitución de la provincia de Entre Ríos en Braille y lo hicimos, varios actores juntos”.



Destacó que “hoy estamos entregando este resultado, que no es solamente para Ana Paula”, aunque reconoció que "gracias a Ana Paula empezamos este proceso", y agregó que van a entregar una al Colegio de Abogados, en bibliotecas, "verdaderamente es un trabajo maravilloso, con mucha voluntad de todos”, acotó.



En tanto que Martín Acevedo Miño, decano de la UCA Paraná, dijo que para la institución "es un orgullo que Ana Paula haya liderado esta iniciativa posibilitando a través de los dispositivos que nos otorga hoy día la tecnología la posibilidad de que las personas que encuentran algún tipo de dificultad por su discapacidad puedan acceder, en este caso puntual a textos, a material que hacen a su formación académica".



Miño dijo estar "muy agradecido al gobierno de Entre Ríos y a Ana Paula que ha liderado esta iniciativa que va a beneficiar a mucha gente". Agregó que este trabajo conjunto "forma parte del compromiso de la institución con las personas que encuentran alguna dificultad para llevar adelante sus estudios y en ese sentido, el trabajo coordinado de todos los actores que pueden acercar una solución a esta problemática siempre es bienvenido y de nuestra parte siempre disponibles".



Por su parte, Ana Paula, alumna de con disminución visual de segundo año de la carrera de abogacía, explicó que "el tema de la cámara OrCam es un dispositivo que me facilita sobre todo la lectura de los materiales de estudio y en el caso de la constitución provincial también colabora a la parte de poder seguir con las materas que son propias de la carrera sobre todo de derecho constitucional y el resto de la carrera, y posteriormente me seguirá siendo de utilidad".



Ana Paula dijo que "si puede servir para otros mejor y cuanto al resto de las personas que se puedan sentir bien y que puedan proyectar su futuro, sobre todo que es posible seguir una carrera universitaria sin importar las limitaciones o las discapacidades, uno es el que se va allanando el camino y el que va tratando de aggiornarse a lo que le toca vivir para que su vida futura sea lo más normal posible y tener un título universitario sobre todo que es lo más importante". Proyecto Por su parte, el titular de la Editorial de Entre Ríos, Fernando Kosiak, dio detalles del trabajo realizado, y explicó que "Damián fue quien tradujo e imprimió y nosotros le dimos cierre al proyecto”. Entonces, valoró que ese trabajo, “fue una puerta para encarar otro proyecto que es la posibilidad de traducir e imprimir en Braille al premio Fray Mocho, que es el mayor galardón de la literatura entrerriana”.



Especificó que en el marco de este proyecto, se imprimieron tres libros, "son dos tomos por cada libro", y aclaró que la intención fue "poder entregarle a Ana Paula rápido el material de estudio".



Por último, Damián Reca, del Iprodi aseguró que "fue un trabajo contrarreloj, pero era algo que hacía falta, y que siempre fue postergado”. “Fue un trabajo interesante”, sostuvo, y afirmó que se podrían imprimir más ejemplares, porque "la matriz ya está hecha y solamente resta imprimir, lo más complejo que era la edición para que pierda formato, ya está hecha”.