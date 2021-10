Construirán Parque Industrial San Salvador-General Campos

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, entregó a los intendentes de San Salvador y General Campos, Lucas Larrarte y Sergio Martínez, la Resolución de creación del Parque Industrial Bimunicipal para esas localidades.



El emplazamiento del mismo, que será el primero Bimunicipal de la provincia, tendrá lugar sobre una superficie de 92 hectáreas y 23 áreas sobre un inmueble ubicado sobre la Ruta 18, en el ex Departamento Colón, Ejido de San Salvador que fuera adquirido mediante juicio de expropiación en el marco de la Ley Nº 10387 de agosto de 2015. El predio fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación para afectar a la creación e instalación del Parque Industrial de ambas localidades.



Ambos Concejos Deliberantes han fijado la composición del Ente Administrador del Parque Industrial, aclarando que los integrantes del ente serán designados por los presidentes municipales de San Salvador y General Campos, previendo, asimismo, el procedimiento para el otorgamiento de parcelas, obligaciones de los adquirentes de parcelas, control y sanciones, entre otros puntos.



Paralelamente, se dio curso a la Secretaría de Ambiente de la Provincia para la oportuna obtención del Certificado de Aptitud Ambiental exigido por el Decreto Nº 4977 del gobierno.



Estando cumplimentada la etapa de análisis y aprobación del estudio de factibilidad técnica, económica y social del anteproyecto del Parque Industrial, con la correspondiente intervención de la Dirección General de Industria, se procedió a la aprobación del anteproyecto de Parque Industrial de San Salvador y General Campos en su primera etapa, lo que habilita además la tramitación del respectivo Decreto del Poder Ejecutivo



Al hacer uso de la palabra, el ministro Bahillo expresó que “estas son herramientas para consolidar una obligación indeleble e insustituible del Estado. Porque el estado tiene responsabilidades como el ordenamiento territorial, garantizar infraestructura, pero la inversión privada tiene que plasmarse en crecimiento y desarrollo y en inclusión laboral. Para que ese crecimiento se transforme en desarrollo tiene que promover el empleo. Si ese crecimiento de la actividad económica no genera empleo y nuevas oportunidades laborales, nuestra tarea estará incompleta. Porque el crecimiento no tiene que ser para concentración de distintos sectores, sino que debe estar orientado con inclusión, con sustentabilidad ambiental y con perspectiva de género. Y allí se manifiesta el desarrollo".



Del acto de entrega de la resolución también participaron la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el titular de la Comisión Nacional de Microcréditos, Alberto Gandulfo, el secretario de Economía Social de la provincia, Luis Precerutti: el senador, Marcelo Berthet, el director de Industria de la provincia, Cristian Kaehler, el viceintendente de San Salvador, Fabio Charles Mengeón, el vice Intendente de General Campos, Álvaro Comas, concejales, funcionarios de ambas municipios, dirigentes sociales y vecinos.



Acerca de los Parques y Áreas Industriales en la provincia



Los Parques y Áreas Industriales en la provincia de Entre Ríos son aquellas extensiones de terreno destinadas al asentamiento de industrias, consideradas aglomeraciones industriales planeadas y equipadas con una infraestructura completa, capaces de atraer inversiones, generar desarrollo local y regional, generar empleo, aumentar y mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, sustituir la dependencia de bienes de origen extranjero, entre otras tantas funciones. Además, a esta definición, en la actualidad se le suman conceptos como el desarrollo urbano sustentable y del medio ambiente.



La provincia de Entre Ríos, actualmente, cuenta con 35 Parques y Áreas Industriales consolidados y dos 2 en proyecto. De los que se encuentran activos, 31 son públicos, 3 privados y 1 de gestión mixta. De acuerdo a los relevamientos realizados, sus tamaños oscilan entre las 7,5 y 214 hectáreas, pero con una media de 52,48 Hs. por parque.



A su vez, cuentan con un promedio de 14 empresas por parque, llegando a alcanzar el máximo de 63 empresas en un solo Parque.



Por otro lado, en cuanto a la cantidad de empresas, se puede ver que 76 por ciento de los PyAI posee menos de 20 empresas, 12 por ciento entre 20 y 40 empresas y el restante 12 por ciento posee más de 40 empresas.



En relación a la conectividad, que incluye los servicios de internet y telefonía, se muestra mucho más frecuentemente que el resto, apareciendo en promedio en un 34,7 por ciento de los parques, siendo el internet por fibra óptica el menos usual de los mismos.



De la ubicación geográfica, los Parques y Áreas Industriales se encuentran mayormente en las zonas centro, en la costa del Paraná y Uruguay, con menor presencia de los mismos en las zonas Norte y Sur de la provincia. En cuanto a los servicios, se destaca que los servicios básicos de agua y desagüe son los que tienen mayor preponderancia en las instalaciones, mientras que las cuestiones logísticas, de seguridad y conectividad tienen menores proporciones de instalación.