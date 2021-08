Fundación Crisálida donó seis TVs y cuatro sillones a un servicio del San Martín

Cómo colaborar con Crisálida

El servicio de oncología del hospital San Martín de Paraná recibió este martes seis televisores y cuatro sillones para quienes acompañan a los internados gracias a una donación realizada por Crisálida, la Fundación de Oncología y Cuidados Paliativos para niños y adolescentes.“Esta fue una inquietud de quienes acompañan a adolescentes y jóvenes de hasta 21 años en el hospital San Martín porque dado que el año pasado estuvieron tan solos al no poder recibir visitas y tampoco podíamos venir a acompañarlos, sus horas se hicieron muy pesadas, muy largas, al no poder contar con una televisión que les haga más llevadera su internación”, argumentó ala titular de Fundación Crisálida, Gabriela Méndez. Y continuó: “Una de las voluntarias inició ese caminito de hormiga y así hoy llegamos a la entrega de tres televisores que fueron adquiridos por un subsidio del ministerio de Gobierno y otros donados por terceros”.Consultada a Méndez cómo fue el desarrollo del acompañamiento de la Fundación durante las restricciones por la pandemia de coronavirus, ésta comentó: “Ahora pudimos volver a abrir la feria americana que nos ayuda a cubrir los gastos diarios de la fundación para acompañar a las familias y también se acompañó a los chicos que debían viajar a hacerse controles y los que tenían que volver”.“Recibimos subsidios nacionales, provinciales y municipales para lograr los objetivos, además de empresas que colaboran con la Fundación y a través de las cuales pudimos lograr la sede, el departamento que se presta a familiares del interior y ahora se proyecta la construcción de una sala de juegos”, mencionó Méndez.“Las internaciones son muy prologadas y que los pacientes tengan acceso al servicio de televisión por cable y a wifi, son condimentos que ayudan a pasar tanto tiempo; siempre acompañados por familiar, por lo que los sillones donados serán de mucha importancia”, ponderó la hematóloga en el servicio, Dra. Romina Mariano.Por su parte, Claudia Venturini, responsable de Internaciones, comentó que “la mayoría de los pacientes son del interior, sobre todo de la costa del Uruguay” y reveló que “el diagnóstico más frecuente es el de leucemia aguda en pacientes jóvenes, además de los miolemas y linfomas”.“El apoyo es fundamental no solo en las cuestiones materiales sino también porque las chicas de Crisálida pasan a preguntar qué paciente está, les traen comida, los miman un montón”, ponderó.“Los empleados municipales pueden hacer un aporte a través de su recibo de sueldo; se llena una planilla, se eleva a Recursos Humanos de la municipalidad, después se les debita del sueldo y la comuna nos hace la transferencia; lo mismo para el caso de la Asociación de Jueces de Entre Ríos o a través de la web se pueden hacer donaciones a través de tarjeta de crédito por única vez o mensualmente”, detalló Laura Petrucci.La feria está abierta de lunes a viernes de 10 a 18; también se reciben donaciones de ropa en buen estado para después vender a fin de cubrir los gastos de los chicos.