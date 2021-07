Asumió la nueva directora del hospital Doctor Castilla Mira de Viale

Este sábado la ministra de Salud, Sonia Velázquez, visitó la localidad de Viale (departamento Paraná). Allí puso en funciones a la nueva directora del hospital Doctor Castilla Mira de Viale, la doctora Andrea Schmunck y al Coordinador de Administración y Recursos Humanos, Oscar Jacobi, a través de las resoluciones Nº 2980 y 3054 respectivamente.Durante el acto, la titular de la cartera sanitaria agradeció a flamante directora por asumir esta responsabilidad en un contexto tan complejo como el que plantea la Pandemia por Coronavirus. Seguidamente indicó: “Cuando pensábamos en esta puesta en función institucional, coincidimos en que era hora de que Viale pudiera recuperar su conducción en manos de una vialense para esta querida comunidad”. La decisión, agregó, se enmarca en una “fuerte decisión política institucional que nos ha encomendado nuestro gobernador, de seguir perfeccionando y dotando de un valor agregado a estas instituciones, no solo en la gestión, en la gobernanza de que transitan cuando se conforman los equipos de decisión, sino también para el diálogo que establece cada organización de salud con su comunidad”, precisó Velázquez.La funcionaria señaló que durante la Pandemia se tomado una nueva perspectiva de las instituciones de Salud, donde se ha interpelado una forma de conducir y de hacer a través de Comités de Emergencia, junto a la refuncionalización de los modos de desarrollar las prácticas sanitarias y de la forma de organización que se debieron dar ante una contingencia tan importante. También ha representado una lección a nivel de las decisiones, que se fueron tomando en forma conjunta, sin perder la visión intersectorial, con actores de la organización civil y otros sectores que pusieron el foco en la salud de una forma sin precedentes.En ese contexto, la ministra destacó el rol de todos aquellos dirigentes, referentes y responsables de las organizaciones cívicas institucionales, que tuvieron a la altura de las circunstancias, y también a toda la ciudadanía que internalizó conductas de cuidado.Finalmente, indicó que el equipo ministerial se hizo presente en la oportunidad, no sólo para acompañar al nuevo equipo directivo, sino también para expresar su compromiso frente a la ciudadanía de Viale de seguir fortaleciendo la institución.Por su parte, la nueva directora, Andrea Schmunck, mencionó: “Esta propuesta implica un crecimiento tanto personal como para la institución porque mis compañeros, con los que estoy trabajando, saben del compromiso que tengo con el hospital. Me gustaría realizar algunas reformas tanto edilicias como en la dinámica de trabajo para mejorar el establecimiento y, de esta forma, poder dar una respuesta adecuada a la comunidad”. Además, remarcó: “La idea es poder llevar adelante un trabajo interdisciplinario con el equipo y reforzar el recurso humano que, considero, es una fortaleza de la institución”.En tanto que el Coordinador de Administración y Recursos Humanos, Oscar Jacobi, manifestó que el desafío será tratar de armonizar la tarea que se realiza en el hospital con las políticas públicas de salud que emanan del Ministerio y ordenar y lograr una organización adecuada del hospital a las nuevas exigencias y los nuevos tiempos”.Cabe destacar que también estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Carlos Weiss, junto a concejales de la comuna; el senador Juan Carlos Kloss (Frente Creer Entre Ríos – Paraná); el diputado Gustavo Zavallo (Frente Creer Entre Ríos – Viale); la intendenta de Tabossi, Liliana Landra; el director saliente, Ramiro Molina Bazán; trabajadores de salud del hospital y ex directores de la institución.Asimismo, desde la cartera sanitaria asistieron la secretaria de Salud, Carina Reh; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini; el subsecretario de Prensa y Políticas de Comunicación, Hugo Remedi; y el director general del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Javier Damiani.En lo que refiere al desarrollo laboral de las nuevas autoridades de la institución se puede destacar que Andrea Schmunck presta servicios en dicho hospital desde el año 2002, allí se desempeñaba como médica clínica y cuando comenzó la Pandemia por Covid-19 integró el Equipo Interdisciplinario de Epidemiología local. En el año 1999, se recibió de médica en la facultad de Medicina de la Universidad de Rosario y en el 2002 finalizó la especialización en Medicina General y Familiar. También, realizó diferentes cursos sobre Actualización en Emergencias Cardiovasculares (1995); “Hipertensión Arterial y Embarazo” (1999); Abordajes Integrales del Adulto Mayor (2007) y Actualización en diabetes (2013), entre otros.Por su lado, Oscar Jacobi se desempeñaba en la Secretaría de Políticas de Salud y Bienestar en el Ministerio de Salud desde el año 2015 y es docente de la Escuela Nº 114 “Hans Christian Andersen”. Anteriormente, fue director de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Viale entre los años 2004 y 2015. En el año 1997 egresó de la carrera de Profesor para la Enseñanza Primaria.