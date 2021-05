La Escuela de Canotaje cumple 34 años de vida: “Es nuestra segunda casa”

La Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas (ECENAA), cumple 34 años de existencia. “Es un día festivo de mucha alegría, vamos 34 años formando personas que se asocian al río y les cambia la vida”, valoró a Elonce TV, Victor Rodríguez, integrante de la comisión directiva a Elonce TVSegún detalló, en este momento en la institución brindan cursos municipales, “es algo que aporta mucho a los niños que no tienen posibilidades de asistir a un club. Es muy importante el apoyo de la comuna”.En tanto Pablo Tablada, integrante de la comisión directiva , dijo que la Escuela de Canotaje “es como una segunda casa, para nosotros es un templo, defendemos mucho la institución y es algo que le enseñamos a nuestros gurises”“El río no tiene límites de edades, y este deporte es un cable a tierra para la mente”, reflexionó.“Todos los años tenemos fiestas, pero hora por el tema de la pandemia no se puede, por lo que vamos a realizar un encuentro muy chico y respetando los protocolos”, dijo Rodríguez.“Son muchos años de una gran familia que brinda su tiempo para que los niños puedan disfrutar de este deporte tan noble. La escuela de Canotaje ayudó mucho socialmente, algunos colaboraron en la inundación de Santa Fe y diversas tareas sociales”, culminó. Tablada.