La Escuela Municipal de Iniciación Deportiva se puso en marcha en 50 barrios

“Es importante poder estar en estos espacios, porque si el Municipio no estuviese presente sería imposible para ellos asistir a un club o tener una estimulación semanal para deporte", señaló la directora general de Deporte Social, Carolina Berchín, y agregó: "No solo en cuanto a lo pedagógico o al contenido deportivo, sino también en la contención. Se trata de llegar adonde otras jurisdicciones no llegan”.



Fue en el inicio de la escuela en barrio Los Hornos. En esta barriada de la zona Este, los niños y niñas podrán practicar fútbol los martes y los jueves.



En todos los espacios de actividad, la Municipalidad de Paraná se hace presente además con la entrega de una merienda saludable con leche chocolatada, cereales, turrones, y frutas. En total son 60 Escuelas de Iniciación Deportiva distribuidas en 50 barrios de la ciudad.



Las escuelas serán coordinadas por profesores de Educación Física del Municipio, que proveerá los materiales necesarios en cada actividad. Además de fútbol, habrá básquet, vóley, remo, canotaje, atletismo, ciclismo, hockey y rugby. “Estamos entrando a varios barrios en donde no existían esas clases de deportes y a los chicos les gusta la variedad de disciplinas”, señaló Berchín.



Algunos de los barrios y zonas donde se va a trabajar son San Agustín, Volcadero, Mosconi Nuevo, Mosconi Viejo, Antártida Argentina, El Sol, Croacia Sur, Bajada Grande, Humedales, Anacleto Medina, El Perejil, Los Berros, Güiraldes, Toma Nueva, El Morro, Puerto Viejo, UOCRA, 98 Viviendas, Los Hornos, Parque del Lago, Gazzano, Nueva Esperanza, Capibá, el playón del Sindicato de Empleados de Comercio, predio Alfonsín, Puerto Sánchez, Villa María, barrio Balbi, Humito, entre otros.



El cronograma empezó esta semana y si la situación lo permite se extenderá hasta noviembre inclusive, para dar paso luego a una nueva temporada de las colonias de vacaciones donde el trabajo y los objetivos son similares.



Para sumarse es necesario acercarse a los lugares de actividad durante las tardes, a partir de las 16 hs.