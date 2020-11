Tras un par de funciones, cierra el autocine de Gualeguaychú

"Sirvió como experiencia pero no fue como esperábamos, una lástima porque era una linda experiencia, fue una apuesta que no funcionó pero peor era quedarse de brazos cruzados", expresó Ignacio Cebrián.



El empresario confirmó el cierre del autocine que se había montado en la zona portuaria de la ciudad de Gualeguaychú, expresando que "sabíamos que podía pasar, al no tener estrenos y demás. Sacamos el equipo y la pantalla la vamos a retirar en unos días. Estamos esperando volver a la sala, que seguramente será para diciembre o enero", dijo.



"Lo que se está hablando es que probablemente ya este el ok en las próximas semanas, pero estamos viendo con que películas, hasta enero creo no habrá estrenos así que es probable que esperemos hasta enero. Ahora vimos que el 30 de diciembre será el estreno de Mujer Maravilla, así que seguramente por esa fecha o primeros día de enero reactivaremos la sala", contó Cebrián.



"Hay mucho material que se pasó del año pasado para este y otras que pasan directamente para 2022. Otras estrenaron por plataforma digital, pero vemos que no tuvieron la misma respuesta que se daba en el cine", explicó.



Protocolo



En cuanto al protocolo para las salas, contó que será con "toma de temperatura en el ingreso, tapaboca en todo momento, espacio entre las butacas, excepto grupo familiar que se pueden sentar juntos. En caso de que nos permitan el uso de aire acondicionado estamos buscando unos filtros especiales que salieron al mercado, al igual que la desinfección que debe hacerse en la sala entre función y función",



"Creo que nos van a habilitar un 50 por ciento de la capacidad de la sala así que estamos con mucha expectativa y ojalá que la gente nos acompañe", finalizó en diálogo con Radio Máxima.