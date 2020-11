Docentes de AGMER y AMET inician un nuevo paro de 72 horas

Agmer resolvió profundizar el plan de lucha en la última sesión del CXC Congreso Extraordinario, realizado el 12 de noviembre. El cronograma de acciones votado incluye 10 días de paro, el primero de los cuales se realizó el viernes 13 de noviembre. El resto se divide en tres paros de 72 horas, y el que se inicia este martes es el segundo que se instrumenta. El tercero y último está previsto para los días 2, 3 y 4 de diciembre.



Además, definió no asistir a la presencialidad los días 19, 20, 27, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Durante esos días se realizarán acciones locales a definir por cada Seccional.



El gremio sigue reclamando al Gobierno provincial la urgente convocatoria a paritaria salarial. Además, reiteró su rechazo a la presencialidad, que ya se aplica en los 17 Departamentos de la provincia.



En reunión de Comisión Directiva realizada el 18 de noviembre, AMET definió este nuevo paro de 72 horas, que se llevaría adelante en caso de "no mediar con anterioridad una convocatoria por parte del Gobierno provincial a un urgente y reiterado pedido a la paritaria salarial". Cosa que no ocurrió.



Además, el sindicato de docentes técnicos decidió mantener "la medida de paro presencial en aquellas instituciones donde su personal ha solicitado la intervención gremial, por incumplimiento del protocolo sanitario", según indica APF.



AMET incluyó otros puntos en el reclamo. Exigió "un urgente aumento de las partidas para comedores escolares"; un "aumento de las asignaciones familiares, escolaridad, salario familiar"; y la "restitución a la Escuela Agrotécnica Nº 151 del Paraje El Quebracho, de las tierras delegadas en su momento por parte del Estado entrerriano, para que allí se puedan realizar las adecuadas prácticas y actividades educativas pertinentes a cada sector productivo de esta institución escolar".