Vale recordar que un relevamiento realizado por la Asociación Hotelera y Gastronómica arrojó "que más del 53% de los hoteles de Concordia no abrirán sus puertas, aunque haya temporada turística".



El presidente de la entidad, Leandro Lapiduz, detalló que el estudio fue llevado adelante por una "comisión nueva que tiene la entidad, que es la sub comisión de Promoción".



En diálogo con Diario Río Uruguay, el dirigente explicó que "el trabajo dio números alarmantes en cuanto a la situación de los hoteles de entre una a cuatro estrellas en la ciudad de Concordia".



"Hubo entre 25 y 30 hoteles encuestados; es decir el 74% de la oferta del sector que tiene Concordia", detalló. Subrayando que "nos dio que el 53%, en estas condiciones, no podría abrir sus puertas".



Deudas

Lapiduz apuntó a que "los grandes hoteles tiene niveles de endeudamiento con proveedores, luz, servicios, con el gremio y eso hace que necesiten de una inversión muy grande, que no la tienen, para poder volver a estar operativos".



Incluso, señaló el dirigente, "muchos están teniendo que devolver los créditos que tuvieron que tomar porque en octubre empezaron a vencerse los plazos".



"Abrir, sin tener la expectativa real y ni un plan concreto, con reglas claras de cómo sería la temporada turística, sería un suicidio", consideró.



Turistas

Para el titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la región "aún no queda claro la oferta que vamos a tener en la temporada, ni siquiera qué atractivos tendremos".



"La gente no sabe si van a poder ingresar a las ciudades, si se va poder circular en las rutas, se pedirá o no pedirá hisopado, son un montón de cuestiones a aclarar lo más rápido posible", advirtió.



Para rematar, expresó que "si no hay reglas claras, el turista no se sube al auto para moverse".