Comenzaron las inscripciones para las galas del Becario en Escena

El Instituto Becario cuenta con diferentes programas de apoyo a estudiantes entrerrianos, entre los que se encuentra el Becario en Escena, el certamen que otorga becas de estudio cultural para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de entre 6 y 25 años puedan especializarse en la disciplina artística que realizan. Para poder acceder a la beca es necesario que el estudiante resulte ganador de las respectivas galas.



Al respecto, el director ejecutivo del organismo, Sebastián Bértoli, detalló: "Este año el Becario en Escena se reconvirtió y es online. Los interesados deben participar inscribiéndose en nuestra página web. Además, allí verán el reglamento en el que detallamos la modalidad virtual adoptada para esta edición debido a la pandemia".



Los concursantes participarán únicamente de manera individual en las disciplinas de danza, música y expresiones libres (entre las que se incluyen teatro, unipersonales y stand up), a través de un video de realización propia que será enviado para su evaluación. Estas disciplinas competirán entre sí en las galas evaluadas por un jurado de reconocidos referentes entrerrianos del ámbito correspondiente.



Las categorías están establecidas por rango etario: de 6 a 12 años, de 13 a 18 y de 19 a 25 cumplidos al 30 de junio de 2020.



El certamen, al ser virtual, este año cuenta con nuevas cláusulas entre las cuales se establece que el concursante sólo podrá participar de una de las disciplinas establecidas. Asimismo los cupos para participar son limitados.



Bértoli resaltó la importancia de que los jóvenes entrerrianos tengan la posibilidad, aún en este contexto adverso, de contar con el apoyo del gobierno provincial para desarrollar su arte. "Trabajamos para reconvertir los eventos del Becario y poder así seguir acompañando a los estudiantes, lo que es reconfortante, más que nada el Becario en Escena que siempre ha sido presencial contando con la participación de muchos pequeños grandes artistas", dijo el titular del organismo.



El jurado

En esta ocasión un único jurado evaluará cada unas de las presentaciones en consonancia con el formato del concurso artístico.



Se trata de tres especialistas. En lo que respecta a la danza será jurado la profesora y exbailarina, Alexia Loskin, quien expresó: "La labor de realizar el Becario en Escena es muy importante porque no corta la dinámica de seguir estudiando y capacitándose. En el mundo de la danza todo eso sigue, de hecho hay concursos y capacitaciones, todo de manera virtual".



Por su parte, el músico Wilton Osan, quien ya ha participado del certamen cultural, será quien evalúe desde esa disciplina. "Que el Becario en Escena se realice de manera virtual es un hecho histórico. Lo mejor que les puede pasar a los gurises que tienen capacidades es que se les dé la oportunidad de estudiar. Eso es fabuloso", remarcó Osan.



Finalmente, Rubén Clavenzani, actor, autor, director y pedagogo teatral, actualmente está a cargo del Museo Histórico Provincial y participará, al igual que Loskin, por primera vez como jurado del Becario en Escena. En este sentido explicó: "En lo que refiere al teatro nos hemos tenido que reconvertir por la realidad que obliga. El hecho artístico es imprescindible, el arte en los niños y adolescentes es fundamental en la formación, por eso esta convocatoria es digna de agradecer tanto al Instituto Becario como a Sebastián Bértoli. Y cómo no apoyar estas iniciativas que apuestan a la formación de los niños y adolescentes", aseguró.