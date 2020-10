Establecieron nuevos requisitos para ingresar a Colón

El gobierno municipal dio a conocer el protocolo de ingreso a Colón, que comenzó a regir este martes, en el marco de la pandemia por Covid-19.



Se destaca que "deberá informar con 48 horas de anticipación su llegada a la ciudad toda persona que no posea domicilio en Colón (incluye su planta urbana, suburbana y ejido) y/o provenga de otras provincias y/o haya estado en zonas declaradas de circulación comunitaria del virus en los últimos 14 días".



En este mismo sentido, "el ingreso de personas provenientes de zonas de contagio comunitario se restringe solo a actividades laborales/tareas esenciales. Los permisos de circulación nacional no eximen del cumplimiento de la Normativa Covid de la Ciudad para el ingreso y permanencia". Se aclara además que "estos son personales".



Taxis, remises y cuidado de familiares



Más adelante, el protocolo especifica en 13 puntos las diferentes situaciones que pueden presentarse. Por ejemplo, se estableció que "todo remís o taxi que egrese de la ciudad de Colón debe llenar una ficha consignando datos del vehículo, del o de los pasajeros y del chofer, esa misma ficha se debe presentar para reingresar a la ciudad, de esta forma se puede identificar fehacientemente hacia donde se desplazó. Todo chofer que vaya a zonas de circulación comunitaria del virus deberá realizar 14 días de cuarentena".



También se tienen en cuenta los ingresos humanitarios, en los que "se permite el ingreso por un tiempo a determinar por las autoridades y restringido al tratamiento de la situación que lo motiva (Por ejemplo, sepelios)".



Quienes deban cuidar de un familiar enfermo, con discapacidad y/o persona mayor, "deberán realizar la cuarentena de 14 días aislados antes de tener contacto con la persona a cuidar, en caso de provenir de zonas de circulación comunitaria del virus. Se deberá acreditar la emergencia con certificado médico correspondiente".



"Se autoriza el ingreso de personas que ya hayan cursado la enfermedad con una ventana de 30 días a partir del alta. La constancia de acreditación de esto debe estar en el Sistema Integrado Sanitario Argentino (SISA)", dice otro de los puntos.



Propietarios no residentes



El Anexo 1 hace alusión a la situación de aquellos propietarios que no viven en la ciudad. En este sentido, "se autoriza el ingreso del núcleo familiar estrecho de propietarios no residentes en la ciudad con la realización del aislamiento de 14 días sin contacto social. Se deberá enviar datos de una persona que pueda asistir a la familia en caso de ocurrir imprevistos relacionados con el aislamiento".



"Estos ingresos se realizarán en forma organizada, permitiendo un cupo de 15 familias cada 14 días a efectos de no saturar al sistema sanitario en los seguimientos y avanzar en forma gradual".



Ingreso con hisopado negativo



En el protocolo vigente desde este martes, se reconocen los hisopados (PCR SARS CoV-2 (COVID-19)) que arrojen resultados negativos. Tendrán una validez de 72 horas, a partir de la toma de la muestra.



"El lapso en el que puede permanecer en la ciudad una persona portando un certificado de análisis con resultado negativo es de hasta 72 horas transcurrida la toma de muestra".



"En caso de que la persona decida extender la permanencia, deberá acercarse al puesto de ingreso a la ciudad y firmar una nueva Declaración Jurada, donde se comprometerá a iniciar la cuarentena en forma aislada por 14 días con asistencia exterior de una persona para la atención de emergencias".