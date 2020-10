Disponen Ayuda Económica Extraordinaria para el sector cultural entrerriano

Según el decreto 1563/20 firmado por el gobernador Gustavo Bordet, se dispone una Ayuda Económica Extraordinaria para quienes trabajan en el sector cultural de la provincia. La medida se justifica en poder sostener con un aporte económico al sector cultural entrerriano que se ve seriamente afectado por la pandemia de Covid 19.En la disposición se establecen dos tipos de ayudas que se entregarán por única vez: para artistas y trabajadoras y trabajadores de la Cultura (20.000 pesos); y para espacios dedicados a la actividad cultural (40.000 pesos). La iniciativa contará con una fecha y modalidad de inscripción, con un período de selección y posterior comunicación de los beneficiarios.La norma legal establece dos tipos de modalidades para acceder a la ayuda económica. En la categoría de artistas y trabajadores de la Cultura se encuentran comprendidos: artistas de todas las disciplinas, artesanos, diseñadores, técnicos, gestores y/o productores.Por su parte, la categoría de espacios dedicados a la actividad cultural, comprende a espacios, ya sean estos gestionados por, o de propiedad de personas jurídicas (fundaciones, asociaciones y cooperativas); y/o grupos asociativos no formalmente constituidos. A estos efectos, se entiende por espacio dedicado a la actividad cultural a aquellos en los que se realizan cursos, talleres, clases, seminarios y/o actividades de carácter educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística; así como los espacios donde se producen presentaciones de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, actuación, danza, circo) y exposiciones o exhibiciones de artes visuales, de diseño y audiovisuales; como así también actividades de carácter comunitario y solidarias.Para la selección, la Secretaría de Cultura evaluará los antecedentes y tomará en cuenta la situación de vulnerabilidad frente a los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la emergencia sanitaria, teniendo prioritariamente en cuenta una distribución federal de los fondos.En lo relativo a la ayuda a espacios dedicados a actividades culturales, se tendrá en cuenta, el impacto del espacio en su comunidad, y la cantidad de personas que participan en él.La Secretaría de Cultura informa que no podrán inscribirse las personas humanas, o personas jurídicas que:-Adeuden contraprestaciones por cualquier tipo de asistencia que hayan recibido a través de la Secretaría de Cultura de la provincia, o que posean cuentas pendientes ya exigibles de rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.-Las personas que desarrollen tareas bajo cualquier modalidad de vinculación contractual con el Estado, como planta permanente y/ o transitoria y/o contrato de obra, salvo la actividad docente hasta un máximo de diez (10) horas y los contratos de obra artísticos.-Las personas que gocen de jubilación y/o pensión a título personal.-Haber sido beneficiario de la Becas Sostener Cultura I o II del Fondo Nacional de las Artes y Cultura Nación.La presentación de las solicitudes para participar de la Ayuda Económica Extraordinaria a la Cultura, se efectuará ingresando al link https://forms.gle/nuQxdX6wjcSmHZyJ6 en la página web de la Secretaría de Cultura (http://cultura.entrerios.gov.ar/), donde se deberán completar el formulario con todos los datos y cargar la documentación que se solicite. El plazo para realizar inscripciones es hasta el 16 de octubre inclusive. En caso de no estar el formulario o la documentación completos se desestimará de pleno derecho la presentación.Para acceder al detalle de requisitos de documentación a presentar los y las interesadas podrán ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1sv1To_uFh-pqO6jdpr4SroNexr0J0NGd/view