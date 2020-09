Concepción del Uruguay autorizó actividades en grupo al aire libre

Mediante Decreto N ° 26.486 emitido este viernes, la Municipalidad autoriza las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre a partir de este sábado; en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N ° 754/20 de la Nación. Las personas deben mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas / barbijo y cumplir estrictamente los protocolos de actividades y las recomendaciones sanitarias, con el fin de evitar conglomeraciones.



Estas reuniones sociales en espacios públicos al aire libre pueden desarrollarse de 8 a 20 horas, una excepción del Balneario Camping "Banco Pelay", que no se encuentra habilitado.



De tal manera, mediante este Decreto el gobierno local reglamenta lo estipulado en el Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, en uso de las atribuciones municipales establecidas por la Ley Provincial N ° 10.027, modificada mediante la Ley Provincial N ° 10.082.



El secretario de Gobierno, Juan Martín Garay, apeló a lo que reiteradamente ha manifestado el intendente Martín Oliva: "la responsabilidad social de cada vecino para el cumplimiento de la distancia social y el uso del tapaboca, que en Concepción de Uruguay es obligatorio". En relación a la Isla del Puerto, especificó que se podrá ingresar en automático, también en el horario de 8 a 20 horas. Controles y actividades no permitidas Garay agregó que continuarán los controles interfuerzas que se vienen desarrollando, junto a la Justicia. Asimismo, recordó que no están autorizadas las reuniones sociales / familiares en los domicilios y demás espacios cerrados. Por otra parte, destacó que la ciudad vivió el pasado 21 de septiembre "un día de la primavera y del estudiante de manera ordenada, con buen comportamiento de los jóvenes. Realmente es importante destacar esa actitud". (APF)