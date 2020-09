Embarcaciones: recuerdan plazo y requisitos para declarar valuaciones

Desde el área de impuesto se recuerda que dicho formulario se puede obtener desde la página web de ATER, debiendo acompañar fotocopia de la matrícula y constancia actualizada que acredite fehacientemente la valuación de la embarcación, admitiéndose como constancias válidas de acreditación del valor de la embarcación los siguientes documentos:



- Constancias de los valores asignados por las compañías de seguro o de, nacionales o extranjeras. Excepto certificaciones de agentes de seguro.



- Valores de publicaciones especializadas en el ramo náutico.



- Tasación extendida por Martilleros Público Nacional.



- Constancia de valuación de astilleros o comercios dedicados al ramo o similares.



- Escritura pública.



- Boleto de compra-venta.



También, desde ATER recordaron que la obligación alcanza a todos los titulares de embarcaciones afectadas a actividades deportivas o de recreación propulsadas principal o accesoriamente por motor, radicadas en la Provincia. No siendo alcanzadas, naves del tipo canoas a remo, piraguas, gomones y/o aquellas afectadas a una actividad laboral.



La presentación de esta declaración jurada se realiza en forma bienal y es a los fines de establecer el impuesto a las embarcaciones por el valor declarado por el contribuyente.



También, los titulares que no tengan inscrita su embarcación en la ATER, podrán realizar la inscripción, mediante clave fiscal a través de la página web de AFIP.



Finalmente, desde el área de impuestos subrayan que la presentación de esta obligación mediante el formulario ATER C67 ó la inscripción presencial o vía web no tienen costo alguno y que la presentación extemporánea originará una multa a los deberes formales establecidas en elArt 1°, apartado VII inciso D) de la resolución 102/17.