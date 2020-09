Con remate de reproductores finalizó "exposición de ganadería" de Gualeguaychú

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La situación sanitaria obligó este año a dejar de lado la Expo Rural y las acciones se volcaron exclusivamente a la faz ganadera. Estuvo presente el titular de FARER, José Colombatto, pero no se realizó el acto inaugural tradicional.



Ayer sábado tuvo lugar la segunda y última jornada de la 127° "Exposición de Ganadería" que tuvo entre sus atractivos principales la jura de reproductores de las razas Hereford y Aberdeen Angus durante la mañana; el remate de ovinos de razas Hampshire Down, Texel y Pampinta en horas del mediodía y la venta a martillo corrido de reproductores y vientres en la pista central desde la tarde hasta entrada la noche.



La doble jornada se vio acompañada del buen clima y de una conducta destacable de los asistentes que nunca hicieron necesario insistir respecto de las obligaciones de uso de tapabocas y distanciamiento social dentro del predio. En tanto, acompañaron con su participación en esta oportunidad 24 cabañas.



Dalcol destacó el papel del campo en esta coyuntura

Las actividades planteadas en cada Expo Rural y que debieron ser reconvertidas por la pandemia también afectaron el acto protocolar que deja inaugurada la muestra, que esta vez no se realizó. En la oportunidad, solamente el vicepresidente a cargo de la SRG, Sergio Dalcol, dirigió a los presentes unas breves palabras donde agradeció a quienes hicieron posible la exposición y remarcó el papel de sector agropecuario.



"Esta exposición número 127 marca el trabajo y la perseverancia de más de un siglo de dirigentes y productores; y además, el protagonismo del campo en una etapa inédita de la Argentina", refirió, al tiempo que indicó que "el evento que hoy nos convoca ha sido posible gracias al compromiso y el esfuerzo de las consignatarias locales, las cabañas, productores, sponsors, Comisión Directiva y al personal de la Rural; todos artífices de que hayamos podido desafiar con responsabilidad esta pandemia y no permitirnos el lujo de rendirnos".



Dalcol recordó que "todos los años la Expo Rural nos conecta de manera especial con toda la comunidad. Es un evento que queremos porque nos funde en un abrazo simbólico con todos y por eso nos dolió no poder hacerla", lamentó, a la vez que puntualizó que "no obstante ello, la Sociedad Rural Gualeguaychú es mucho más que una exposición. Es una entidad gremial que trabaja todo el año en defensa de sus asociados: los productores agropecuarios. Entendemos en esta gestión que iniciara José Colombatto, que debemos ser una institución de diálogo y puertas abiertas, que tenga como objetivo central defender los asociados, pero con una permanente e intensa presencia comunitaria. Y creemos que hemos podido mantener el involucramiento y la participación durante todo este tiempo, hecho que nos llena de orgullo", remarcó.



Ovinos

En Hampshire Down, Puros de Pedigree Individual, el primer premio y Gran Campeón fue para Cabaña "Don Alberto" de Matías Márquez; mientras que el primer premio DL y reservado gran Campeón fue para "Tres J" de Juan Alberto Galizzi. En Puros Controlados Individuales Machos, el primer premio DL y Gran Campeón se lo llevó la Cabaña "San Isidoro" de Karina Susana Repetto, en tanto que "Marcha Chica" de George Fogg, se adjudicó el primer premio 2D y reservado Gran Campeón. Finalmente, en Puras Controladas, "Marca Chica" se quedó con el primer premio Campeón 2D, y reservada Gran Campeón de la Raza. También se adjudicó el primer premio DL individual y Reservado Gran Campeón de la Raza; mientras que "Tres J" se quedó con el premio Mejor Hembra de Lote DL, y Gran Campeón DL.



En Texel, Puros Controlados Hembras, categoría Diente de Leche, el primer premio 2D y Gran Campeón fue para la Cabaña "Don Tito", de Juan Alberto Ledri; en tanto que el segundo premio DL y reservado Campeón correspondió a "San Miguel" de Eduardo Sekaf. En Puros Controlados Machos, Juan Alberto Ledri se quedó con el primer premio y DL y Gran Campeón. "Tres J" de Juan Galizzi se adjudicó el primer premio 2D y Reservado Gran Campeón.



Por último, en raza Pampinta, Puros Controlados Machos, categoría dos Dientes, "La Esperanza" de Facundo Ledri ganó el primer premio 2D y Gran Campeón.



Bovinos

Cabaña "La Libertad de la Conchera S.A.", 1er. Premio, Campeón dos Años Mayor, Mejor Toro Individual, Gran Campeón Macho de la Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "La Ilusión" de Agroseiseme, 2do. Premio, Reservado Campeón dos años Mayor, 2do Mejor toro individual, Reservado Gran Campeón Macho. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "El Mojón", Campeón Ternero Intermedio y Reservado Gran Campeón Ternero. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "La Libertad" de La Conchera S.A., 1er. Premio Ternero, y Gran Campeón ternero de la Expo Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "El Mojón" de Norberto y Jorge Mohr, 1er. premio, Campeona Vaquillona Mayor, Lote Gran Campeona y Mejor Hembra de Lote y Gran Campeona Hembra de la Exposición y 2da. Mejor Hembra de Lote. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "La Libertad de La Conchera" S.A., 1er. Premio, Reservado Campeón Hembra. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "Malaika" de Victoria S.R.L., 1er. Premio, Campeona Ternera Mayor. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "La Libertad" de La Conchera S.A., 3er. Premio, Reservado Campeón dos Dientes, Lote Reservado Gran Campeón PC y 2do. Mejor Toro PC. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "El Mojón" de Norberto y Jorge Mohr, 1er. Premio, Campeón dos Dientes, Lote Gran Campeón PC, Mejor Toro PC. Raza Aberdeen Angus.



Cabaña "El Destino" de Héctor Schulteins, 2do. Premio dos Dientes, Reservado Campeón dos Dientes, Lote Reservado Gran Campeón Hembras PC. Raza Aberdeen Angus.



1er. Premio dos Dientes, Lote Campeón dos dientes y Lote Gran Campeón Hembra PC. Cabaña "La Libertad" de la Conchera S.A.



Gran Campeón de la Exposición Raza Polled Hereford, Cabaña "Maivarepa" de Suc. de Rumelio Spiazzi.



Reservado Gran Campeón Raza Polled Hereford, Cabaña "Maivarepa" de Suc. de Rumelio Spiazzi.



Mejor Toro de Lote Pedigree Cabaña "Maivarepa" de Suc. de Rumelio Spiazzi, Raza Polled Hereford.



Gran Campeón Pedigree en Lote, Cabaña "Maivarepa" de Suc. de Rumelio Spiazzi. Raza Polled Hereford.



Cabaña "La Cercana" de Doble G del Litoral 3er. Mejor Hembra. Raza Polled Hereford.



Cabaña "La Cercana" de Doble G del Litoral, Reservada Campeón Hembra. Raza Polled Hereford.



Cabaña "La Cercana" de Doble G del Litoral, Gran Campeón Hembra. Raza Polled Hereford.



Cabaña "El Trece", Mejor Toro de Lote. Raza Polled Hereford.



2do. Mejor Toro de Lote, Cabaña "La María". Raza Polled Hereford.



Cabaña "La Ilusión", 2do. Premio dos Dientes, Reservado Campeón dos Dientes y Reservado Gran Campeón. Raza Polled Hereford



Cabaña "El Trece", 1er. Premio Lote Campeón dos Dientes y Lote Gran Campeón. Raza Polled Hereford.



Raza Hereford, 1er. Premio y Lote Campeón PR Hembras dos Dientes, Cabaña "La María" de Brisa Sureña. Mejor Hembra de Lote y 2do. Mejor Hembra de Lote.