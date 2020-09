Estudiantes de UTN Concordia elaboran una aplicación contra el acoso callejero

Un grupo de estudiantes de la Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desarrolló la idea de crear una aplicación gratuita que permita crear una red de mujeres para así reducir los casos de inseguridad en la vía pública.



Al respecto, en diálogo con Diario Río Uruguay, una de las integrantes del grupo de alumnos, Pía Caprarulo, explicó que todo "surgió a partir de una materia que hacemos en la carrera que se llama Evaluación de Proyectos", donde debían identificar un problema de la comunidad y llegaron a la conclusión de que "un problema común que tenemos todas las mujeres es el miedo que sentimos cuando tenemos que caminar solas por la calle", un miedo que "viene de todas las cosas que todos los días nos suceden".



Una vez identificado el problema principal, el grupo comenzó a pensar en "cómo podíamos ayudar a solucionar ese inconveniente y se nos ocurrió esto, una aplicación en la que nos auxiliemos entre mujeres". De esta manera, según las palabras de Pía, "si alguna tiene un inconveniente, se siente mal en la calle, se siente amenazada, va a la aplicación y las usuarias que estén en un determinado radio reciben una alerta con la geolocalización de dónde está la usuaria del problema para así auxiliarla".



Dónde se podrá encontrar la aplicación

El proyecto de la aplicación se encuentra en sus primeras instancias de desarrollo, por lo que "todavía no la lanzamos", ya que "está en etapa de realización desde la parte de informática de la municipalidad".



Pía contó que "empieza a desarrollarse desde este viernes, así que no sabemos en cuánto tiempo va a estar lista". Sin embargo, "esperamos que sea en algunos meses y antes de fin de año ya la podamos descargar".



Asimismo, agregó que "la idea es que la puedan utilizar todas las mujeres de todas las edades, ya que será gratuita".



Red de mujeres

Por último, Pía subrayó que el objetivo de la aplicación es "crear una red de mujeres que se ayuden entre sí" en la comunidad, por lo que "la idea es no colapsar a la policía".



Esto se debe a que "seguramente las autoridades no podrían llegar tan rápido al lugar como lo haría la gente que ya se encuentra en la zona" y lo que sus creadores buscan es "brindar la inmediatez en la ayuda, por lo que creemos que sería más eficaz" recurriendo directamente "a las usuarias que estén cerca".