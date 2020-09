Se realizará el primer "autorecital" este domingo en Chajarí

Se realizará el primer "autorecital" este domingo 6, a partir de las 17hs en la zona de estacionamiento del Estadio Virgen de Lourdes del Club 1° de Mayo, en la localidad de Chajarí



Según se indicó desde el municipio, el evento contará con un espacio con capacidad para unos 80 autos a estacionarse en doble fila, en espacios demarcados, con acceso a calles internas para la entrada y salida de vehículos sin inconvenientes.



El ingreso será por avenida 1 de Mayo, cada auto podrá contar con un tope de 4 o 5 personas, que deberán llevar tapabocas de manera obligatoria y respetar el protocolo de seguridad establecido para la ocasión. Las entradas se venden de manera anticipada a un valor de $600 por auto, y se pueden conseguir en estación de servicio La Palmera (1° de Mayo y 28 de Mayo) o solicitarlas por WhatsApp al 3456521905 y las mismas se entregan a domicilio.



Las puertas se abrirán a las 17 horas para el ingreso de los automóviles, que podrán ubicarse por orden de llegada, contando con música funcional a cargo Dj Nico Pintos. Luego, a partir de las 18 horas comenzarán a presentarse los diferentes números musicales, que abarcarán diversos estilos y propuestas para todo público. El recital será transmitido en directo por canal 2 de Itel TV y por la FM 91.9 Itel Radio. También se contará con pantalla gigante.



El cantante Roberto Taddei presentará un show con estilos variados, que van desde la cumbia, el bolero, y el tango. El Dúo Cantores, integrado por Luis Viana y Guille Pizzio, repasará su vasto repertorio de clásicos del folclore. El dúo vocal "Cable a Tierra", formado por Diego Mcintyre y Tato Giménez hará su debut en público, luego de un primer show por plataforma virtual, con versiones de canciones folclóricas en la línea de Jorge Rojas y el Dúo Coplanacu. Por último, la banda de rock "Aire Fresco", integrada por Juampi Arias en voz, Ian y Sebastián Graf en bajo y guitarra, Gonzalo Brambilla en batería y voz, y Santiago Vago en guitarra; interpretarán clásicos del rock nacional y canciones de su autoría.



Entre cada número habrá set de música de DJ Nico Pintos y también se presentará un espectáculo circense a cargo de Marcos Retamozzo del Centro Cultural "Desde el Pie". También se contará con servicio de cantina móvil a cargo de la comisión de club 1° de Mayo, con personal que recorrerá los autos tomando pedidos a sus ocupantes.



El espectáculo es organizado por el músico local Tato Giménez, con apoyo del Gobierno de la ciudad de Chajarí, y la colaboración de diferentes instituciones y comercios de esa ciudad.



En diálogo con la FM 88.7 Radio Pública Chajarí, Tato Giménez nos contó cómo nació esta iniciativa. "La idea era en principio buscarle la vuelta para hacer algo, para tratar de llevar adelante alguna movida musical, cultural, y se me vino a la mente esto del auto recital, yo venía ya con los "Músicos unidos" organizando desde las redes sociales los streaming de Internet, y se fue ideando esto con la misma modalidad del autocine", siguiendo el ejemplo llevado a cabo en países como Dinamarca.



También compartió su sensación al enterarse que éste es el primer autorecital que se hace a nivel país, en toda la Argentina. "Lo que asusta un poquito pero es real. Cuando yo me entero de esto me entraron unos escalofríos, se me puso la piel de gallina, y claro, la responsabilidad es enorme pero también el disfrute va a ser enorme, porque ya hace 5 meses que no podemos hacer nada, no nos podemos juntar a escuchar a los músicos en vivo y en directo en el lugar, y va a ser la oportunidad de volver, a nosotros los músicos a estar en un escenario, y la gente poder disfrutar de música en vivo de un evento que pueden ir con la familia", dijo.



En este sentido, agradeció la participación de todos los artistas, siendo esta "una manera de apoyarnos entre nosotros en este momento artístico tan difícil de llevar adelante. Hay músicos y artistas de todas las ramas que la están pasando muy mal y si no estamos todos juntos y todos unidos es imposible".



También agradeció el acompañamiento permanente de la Municipalidad, "sin la predisposición positiva todo el tiempo de Pedro Galimberti esto no hubiera salido adelante", mencionando también los aportes de la Dirección de Cultura y personal del corralón municipal, "agradecerle enormemente porque sin ellos esto no sería posible" enfatizó.



Ante la consulta sobre si el evento está pensado como para seguir ofreciéndose de esta manera, en el marco del aislamiento social obligatorio que estamos viviendo, Giménez contestó que "el sueño es poder seguir haciéndolo, porque pareciera que en algún momento esto va a terminar y vamos a poder ir como antes a un recital, pero por momentos también nos deja esa sensación de que esta situación va a ir para largo, y que los boliches y los recitales va a ser lo último que vuelva, así que tenemos también eso en mente y así que ojala que la gente nos acompañe este domingo como para poder pensar en otros espectáculos, con otros estilos musicales, en otros números musicales que por allí la gente misma te puede ir sugiriendo porque esa es la idea compartir y disfrutar todos juntos".