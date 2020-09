El intendente de Concordia pidió extremar cuidados: No dudará en "volver atrás"

Minutos después que se diera a conocer el reporte de la situación epidemiológica provincial, en el que Concordia aparece con 20 casos de Covid 19 positivos, el intendente Alfredo Francolini transmitió un mensaje a través de los canales de comunicación de la Municipalidad.Acompañado por el secretario de Salud de la municipalidad, Mauro García, y la jefa del área de epidemiología del hospital Masvernat, Fabiana Leiva. Los 3, en sus alocuciones, llamaron a la toma de conciencia de los jóvenes y advirtieron sobre las consecuencias negativas que el virus puede tener en adultos mayores.Francolini fue el primero en tomar la palabra y dijo: "El objetivo de este mensaje, principalmente, es hacer un llamado público a la responsabilidad y conciencia social de cada concordiense, hoy tenemos que redoblar el esfuerzo y cuidarnos aún más que cuando comenzó esta emergencia. Tenemos 20 casos confirmados de coronavirus hoy y la situación es preocupante, hay 83 en total hasta hoy, no estamos desbordados en el sistema sanitario, pero en todas las ciudades y países del mundo en donde los casos comenzaron a aumentar la situación es la que ya sabemos"."Estamos definiendo algunas medidas que nos permitan sobrellevar esta situación, no queremos volver atrás pero no vamos a dudar en hacerlo si la situación se agrava, ante todo está la vida de cada concordiense", indicó.Particularmente, el intendente de Concordia apuntó a un sector: "Tenemos que extremar las medidas en los comercios, les pedimos a los comerciantes que usen el barbijo, alcohol en gel y distancia, y los clientes que lleven el barbijo también y exijan que cumplan con el uso quienes los atienden, además de las medidas de higiente", mencionó y agregó: "Varios de los nuevos casos son comerciantes y varios también son clientes de esos comercios. No vamos a habilitar por ahora las reuniones sociales en los espacios públicos, pedimos también que no realicen reuniones sociales y familiares en casas, y no vale la pena perder un ser querido por reunirse a tomar mates o festejar algo".Sobre los comportamientos que deberían tener los concordienses, pidió: "Pedimos a las personas mayores de 65 años que hagan todo lo posible por no salir de su casa, es una medida que está orientada a cuidarlos. Pedimos a quienes pertenecen al grupo de riesgo que no salgan y familiares que los cuiden. Solo deberían salir si es necesario, que las compras sean realizadas por una sola persona, que organicen la rutina para salir solamente un par de veces por día, que usen el barbijo y respeten la distancia y que al volver tengan los cuidados con los objetos y la ropa"."El virus no va a buscarte a la puerta de tu casa, uno sale a buscarlo cuando va de un lugar a otro. Si solo salimos cuando es estrictamente necesario podremos contar los nexos de contagio", aseguró.Además, Francolini habló sobre el trabajo de las personas que se encargan del cuidado y la prevención y llamó a la reflexión de los vecinos. "Es importantísimo entender la gravedad de este problema y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos y cuidar a los demás. Mucha gente está trabajando para cuidarnos y cuidar a los demás. En los hospitales muchos trabajan sin descanso y dan su esfuerzo. En los puestos de control aguantan la lluvia, el frío como hoy. Las fuerzas provinciales y federales trabajan a diario. Hay jóvenes que están aburridos de estar encerrados, niños que quieren salir a jugar con sus amigos, muchos comerciantes que están preocupados por lo que representa esta pandemia.Hay incertidumbre, dolor, preocupación, así como también esfuerzo, compromiso y vocación de servicio. Reconozco el esfuerzo, pero también hay irresponsabilidad, negligencia y falta de solidaridad. Quiero pedirles a esos vecinos que reflexionen, la próxima víctima puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera puede ser el nombre en la lista de fallecimientos. La única manera de frenar los contagios es cuidándonos, esta pandemia tiene que sacar lo mejor de nosotros. No podemos poner un policía en cada cuadra o cada casa para que uno sepa lo que tiene que hacer", expresó."Los concordienses hemos demostrado ser fuertes, solidarios y comprometidos en otras situaciones. Es el momento de unirnos más que nunca y convertirnos en cuidadores de la salud de nuestra ciudad. Ayudemos a los que más sufren. Solamente les pedimos que se cuiden, que se laven las manos, usen barbijo y cumplan con todas las medidas de protección", mencionó y concluyó: "Reiteramos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad".

15 días claves

Llamado a reflexión

Por su parte, el secretario de Salud de la municipalidad, Mauro García, expresó: "Después de casi 5 meses de hablar de la pandemia estamos en un punto de inflexión llegando a los 80 casos en Concordia y con dos ciudades con retorno de fase. Lo que hagamos en los próximos 15 días determinará cómo continuaremos con la vida en nuestra ciudad, si queremos continuar con comercios abiertos y la vida como venimos hasta hoy, dependerá de que entendamos como sociedad que tenemos que cuidarnos"."Es fundamental el distanciamiento, si tenemos que salir hagámoslo solos y manteniendo la distancia para evitar las aglomeraciones, tenemos que evitar las reuniones, que están prohibidas. Tenemos que cumplir estos pedidos", indicó."La sociedad de terapia intensiva habló del sistema sanitario, del estrés de los médicos. En Concordia el sistema está bien, pero entendemos que en las próximas semanas si no mejoramos nuestra conducta la situación puede cambiar y no queremos que pase. El sistema está estresado, todos tienen un hartazgo como cada uno de nosotros por no poder hacer nuestra vida normal", explicó.Por último, el médico dijo: "Les pedimos a los adultos jóvenes que por favor revean sus conductas, entendiendo que pueden traer una dificultad mayor a sus padres y sus abuelos, que son los que llenarán la terapia intensiva. Espero que estemos a la altura y no empeoremos la situación".La jefa de epidemiología del hospital Masvernat, Fabiana Leiva, centró su mensaje en el pedido de toma de conciencia, especialmente, por parte de los jóvenes."En este momento mi sentimiento es de suma preocupación. No por cada uno de los enfermos porque afortunadamente el virus se comporta como caso leve o moderado, pero sí me preocupa que sabemos que los mayores de 65 años, quienes tienen enfermedades previas como diabéticos, diálisis y obesos son el punto débil. Hago un llamado a todos los que afortunadamente son jóvenes, atléticos, tienen un sistema inmunitario que cuiden a sus personas de cuidado, a sus abuelos, padres, tíos, porque ellos lo pasarán mal", reflexionó."La mayoría de los decesos han sido mayores de 65 años, entonces no estamos escapando a cómo se maneja la pandemia en el resto del mundo. No somos una isla ni una burbuja y tendremos que ver más personas pasándola realmente mal y lamentar más decesos si eso no cambia", aseguró.Acerca de la situación sanitaria, explicó: "Ahora no nos preocupan los pacientes porque el sistema sanitario está respondiendo, muchos lo están pasando en sus hogares porque su sistema inmunitario así lo permite, pero seguramente vamos a tener que lamentar, en breve, si esto no cambia, no solo la enfermedad grave de nuestros pacientes más vulnerables, sino su muerte, sobre eso no hay vuelta. Para ser cruda, pero realista, creo que hay que tomar conciencia, ser solidarios, cuidar a los viejtos, cuidar a los enfermos, podemos darle buena calidad de vida, pero eso depende de nosotros. No es un sacrificio más, es por los abuelos y por los enfermos, que seguramente han hecho sacrificios por las nuevas generaciones"."Tienen que reflexionar sobre quiénes influyen nuestros actos diarios. Un asado o una reunión familiar, un mate con amigos puede traer una seria consecuencia en alguien que se está cuidando, que no ha disfrutado de eso y que la pasará muy mal en esa terapia intensiva", indicó.Además, la profesional hizo mención a lo que considera más preocupante, la situación que deben vivir los pacientes internados. "Lo peor que trae ese virus no es la forma que se manifiesta clínicamente, sino la soledad absoluta en la que cada uno de estos pacientes debe pasarla en terapia o aislamiento dentro del hospital. No queremos que ninguno de nuestros vecinos pase por ese momento, porque es sumamente duro. Solo nuestros actos públicos y privados podrían sacarnos de esta situación y nos permitirían que estas personas no pasen por este mal trago", contó.Por último, Leiva se mostró esperanzada: "Creemos que todos van a entender este mensaje. Mantengan la medida de prevención, somos un pueblo solidario, pensamos en los demás, y tengo la fe en que esto se va a reflejar en estos días". Fuente: El Entre Ríos