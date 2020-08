Se abrió el sobre con la única oferta para el servicio de agente financiero

En el marco de la licitación pública convocada por el gobierno provincial para el servicio del agente financiero, este miércoles se abrió el sobre Nº 2 con la oferta económica-financiera.



"En principio es beneficiosa para la provincia", adelantó el ministro de Economía, Hugo Ballay, refiriéndose a la presentada por el Nuevo Banco de Entre Ríos SA, único oferente.



"Se dio continuidad al acto licitatorio para contratar el agente financiero", dijo el ministro Ballay, tras la apertura del sobre Nº 2 que tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores, con la presencia del auditor Mayor del Tribunal de Cuentas, Hugo Jensen; del contador General de la provincia, Aurelio Miraglio, y de representantes del gremio que nuclea a los trabajadores bancarios.



Luego el funcionario señaló: "El análisis inmediato de la oferta económica tiene dos condiciones muy particulares y en principio beneficiosas para la provincia que es el pago de un canon mensual, que el actual contrato no lo preveía, y lo segundo es una reducción de aproximadamente el 20 por ciento en las comisiones, si las comparamos con las que actualmente cobra". "De alguna manera este proceso licitatorio permite en este caso mejorar el costo que tiene este tipo de contratación", agregó.



En cuanto al canon mensual que pagará el agente financiero, el ministro comentó que "fue contemplado en el pliego de condiciones para el llamado a licitación y el banco cumplió con esta oferta". Acotó que "se calcula sobre la nómina salarial que el Estado provincial paga mensualmente. Arranca con un 3,6 por ciento los primeros cinco años y sube al 4 por ciento en los segundos cinco años de los 10 que tiene de vigencia el contrato".



"El proceso se cumplió tal como está marcado. No hubo ningún plazo abreviado. Los pliegos estuvieron a disposición de todos los interesados y también hay que destacar que cuando el gobernador Bordet decidió crear una comisión de seguimiento, integrada por tres diputados y tres senadores, se mantuvo en permanente contacto con ellos", precisó Ballay, al tiempo que indicó que los legisladores "no nos acompañaron hoy por razones del distanciamiento pero todos han tenido la información a disposición de todo el proceso y lo van a seguir teniendo".



Más adelante, precisó que "el proceso sigue con el estudio de la oferta económica en la misma Comisión de Evaluación que la integran tres personas del Ministerio de Economía y dos de la Secretaría General de la Gobernación. Seguramente pueden surgir inquietudes o solicitudes al banco que las debe contestar dentro de los plazos que legalmente corresponden. La idea nuestra es, como nos habíamos propuesto originalmente, antes de fin de agosto tener la conclusión de la Comisión para, si es lo que se aconseja, adjudicar y poder firmar el contrato del nuevo agente financiero que tiene que estar vigente a partir del 16 de septiembre, puesto que el actual vence el 15 de septiembre".



Finalmente, Ballay remarcó que "es un proceso absolutamente trasparente que cumple con todo lo que legalmente corresponde, que fue lo que oportunamente lo que el gobernador decidió y lo hizo público".



Cabe recordar que el 8 de julio pasado se realizó el acto de apertura de sobres con las condiciones técnicas para el servicio de agente financiero de la provincia, presentándose una sola entidad financiera como oferente.



El servicio incluirá la administración de los pagos de sueldos, tributos y coparticipación del gobierno provincial.



El nuevo contrato prevé, entre otros beneficios, líneas de financiamiento con créditos a tasas bonificadas para las cadenas de valor entrerrianas, y un canon anual que la institución financiera pagará a la provincia por asegurarse ser el agente financiero.