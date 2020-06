Enersa no atenderá al público en su oficina comercial de Paraná

De acuerdo a los Decretos 944 y 927 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná respectivamente, que dispensan al personal de la administración pública de la capital provincial a asistir a sus lugares de trabajo y a establecer un sistema de guardias mínimas como medidas de precaución y prevención en este contexto de emergencia sanitaria, Enersa no atenderá al público en Paraná a partir del jueves 25 de junio y hasta el viernes 3 de julio inclusive.Esta medida transitoria también contempla el buzón para pagos en efectivo, que no podrá implementarse durante dicho lapso de tiempo.No obstante, Enersa reitera que el suministro eléctrico está garantizado y todas las facilidades están dadas para que el usuario de la capital provincial no tenga que concurrir a la oficina comercial.Esta emergencia requiere del compromiso y la comprensión de TODOS: utilice barbijo o tapabocas, evite la aglomeración de personas, respete la distancia mínima recomendada de 2 metros y lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y/o utilice alcohol en gel.Cuídese a usted mismo; es una manera de cuidar a sus seres queridos y a la comunidad entrerriana.Por mail, a tramitescomerciales@enersa.com.ar Por teléfono, al SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral 0800 777 0080).Por redes sociales (Facebook o Twitter), EnersaArg.Para quienes deseen abonar su factura, Enersa recuerda que existen otros medios de pago útiles para el usuario: por débito automático, por bocas de cobro externas, por Internet, por teléfono y por cajero automático. Para mayor información, ingresar a www.enersa.com.ar