Foto: Recomiendan no usar cabinas sanitizantes o túneles de desinfección Crédito: El Día

En el último encuentro que tuvo el Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria de Gualeguaychú se consensuó la postura de no recomendar la utilización de cabinas sanitizantes, en concordancia con lo que han argumentado Sociedades Científicas e Instituciones nacionales e internacionales.



Fue el director del Hospital Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio, quien expuso el tema en el seno del Comité y por acuerdo unánime entre los profesionales profesionales, se desaconsejó la utilización de este tipo de cabinas en personas, argumentando incluso que distintos organismos se han pronunciado en contra del uso de ellas.



Si bien determinados productos utilizados por este tipo de mecanismos se encuentran inscriptos ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), su eficacia y seguridad está demostrada para el uso en superficies inertes distintas a las propuestas, no contándose con evidencia que demuestre su eficacia y seguridad para ser aplicados sobre personas con el fin de descontaminar para COVID-19.



"Actualmente el uso de cabinas sanitizantes o túneles de desinfección no han mostrado efectividad en la desinfección o la reducción de los contagios, además de aportar una falsa sensación de seguridad en las personas, conduciendo a que se descuiden las medidas básicas de prevención establecidas, como el lavado frecuente y consciente de manos, y el distanciamiento social preventivo y solidario", se expresó en un comunicado.



La ANMAT recomendó no utilizar este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas sobre el cuerpo humano, de igual forma en la que se expresaron distintas sociedades científicas, como ser: la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), Red de Centros de Información y Asesoría Toxicológica de Centroamérica (REDCIATOX), Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA), Asociación Toxicológica Argentina (ATA), Sociedades de Toxicología y Ambiente, de Medicina del Trabajo y de Medicina Legal del Círculo Médico de Córdoba, Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC), Centro de Información y Asistencia Toxicológica de la Universidad de la República de Uruguay (CIAT), Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres (IARRD) y Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina (AHRA).



Todas estas sociedades científicas e instituciones advierten sobre el riesgo para la salud del uso de "cabinas sanitizantes o túneles de desinfección", que exponen a las personas a radiación ultravioleta (UV-C), a ozono o rocían compuestos químicos no aptos para ser aplicados sobre las mismas en la vía pública, en instituciones públicas o privadas. Procedimientos que además, no cuentan con evidencia sobre su eficacia para realizar desinfección a personas con el fin de prevenir la COVID-19.