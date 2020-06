Gualeguaychú pedirá la apertura de los gimnasios y los centros culturales

Diferentes áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú comenzaron a analizar los protocolos de variadas actividades deportivas para ser elevados al COES local y que se puedan realizar de esa manera las recomendaciones pertinentes para solicitar la habilitación al gobierno provincial.Actividades deportivas, como la pesca deportiva o el kitesurf, entre otras, y actividades privadas serán elevadas desde la Municipalidad al COES para que analicen los protocolos y establezcan sus recomendaciones que serán luego enviadas a Provincia para su aprobación.Entre los pedidos que se elevaron se destaca la reapertura de gimnasios, la realización de deportes grupales e individuales, los entrenamientos de alto rendimiento, las academias de danza y baile, y los centros y talleres culturales y deportivos.El viernes 29 de mayo se habilitaron en la ciudad las salidas para realizar trote o ciclismo de manera individual, así como la apertura de locales gastronómicos y hoteles, estos últimos para personas que se trasladan por razones laborales o médicas.Al mismo tiempo, desde la Municipalidad se apela a la responsabilidad de cada vecino en cumplir con las principales medidas de prevención, como el distanciamiento físico, lavarse bien las manos, y salir de los hogares para cuestiones puntuales y necesarias.Dentro de las disciplinas que presentaron protocolo ante la Municipalidad, se destacan aquellas de práctica con raqueta o paleta, como tenis, pádel o pelota a paleta. En todos los casos, se especifica que el retorno a la actividad será en la modalidad de turnos o clases, no con realización de torneos ni otras actividades que pudieran facilitar la aglomeración de personas.Con respecto al tenis se podrán realizar clases individuales o en grupos de dos personas, además del profesor encargado de la misma; mientras que en el caso del pádel, se autorizarán clases de una o dos personas por turno y los tradicionales turnos de cuatro personas, dos por cada lado de la cancha. En el caso de la pelota a paleta, los turnos no podrán exceder las cuatro personas.En todos los casos, los propietarios de los complejos o los clubes donde se practiquen las disciplinas se comprometerán a cumplir estrictamente con las medidas de seguridad detalladas en los respectivos protocolos.En el caso de los deportes de agua, el canotaje y el remo podrán realizar actividades en embarcaciones individuales, lo mismo que el windsurf y el kitesurf, que presentaron el mismo protocolo y recomiendan como lugar de práctica de ambos deportes el Balneario Ñandubaysal, que también trabaja en su propio protocolo de seguridad para no sólo brindar todas las seguridades a los deportistas náuticos sino también para estar listo ante una futura apertura turística, que se supone que será de manera interna, o sea turismo provincial.En el caso del golf, será el Country Club quien deberá adecuar los turnos de juego en grupos de no más de cuatro personas, espaciando las salidas para evitar que se junten los jugadores en determinados sectores de la cancha, mientras que la pesca deportiva se autorizará solamente la modalidad de costa, sin que se permita por el momento la pesca en embarcaciones.