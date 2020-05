En Concordia buscan endurecer la política contra la venta ilegal de terrenos

Luego de una reunión de trabajo con distintas áreas del Municipio, en la que se realizó un balance de las acciones realizadas ante esta problemática, el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, señaló que "no toleraremos el intento de usurpación de terrenos o la venta de viviendas sociales. El intendente Alfredo Francolini dispuso que todo el equipo jurídico legal del Municipio trabaje junto al Instituto de Vivienda, para que quien intente cometer el delito de usurpación reciba la sanción que le corresponda".



De la reunión, que fue encabezada por el titular de la cartera de Gobierno, junto a la secretaria de Desarrollo Urbano Mireya López Bernis, y la presidenta del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (InVyTAM) Marina Peñaloza, participaron además el director de Seguridad Ciudadana Diego Passarello, y el equipo legal de la municipalidad.



"Estuvimos trabajando en un tema que nos preocupa y nos ocupa, los intentos de usurpación de terrenos. Como así también que algunas personas quieran vender las viviendas sociales que recibieron", dijo Barboza.



"Desde el InVyTAM se viene haciendo un gran trabajo con el programa de regularización dominial, la relocalización de personas que estaban en zonas inundables, y facilitando que muchas familias accedan a su vivienda, pero siempre hay algunos pocos que quieren aprovecharse del esfuerzo de otros, y hacer un uso indebido de los beneficios que se le otorgan. Y eso no lo vamos a tolerar", subrayó el secretario de Coordinación de Gestión.



"El intendente Alfredo Francolini nos ordenó que todo el equipo del municipio, sobre todo el área Jurídica y Legal, se aboque a respaldar las acciones que viene realizando el InVyTAM", agregó.



En este sentido, la titular del organismo, Marina Peñaloza comentó que "con el equipo del Instituto estamos trabajando fuerte en realizar las denuncias correspondientes, en el seguimiento de los expedientes que están presentados en la Justicia, y en controlar y vigilar que no se produzcan ilícitos".



"Por eso es importante la coordinación con las distintas áreas del municipio, pero también con la Policía de Entre Ríos y la Justicia, el trabajo en conjunto es importante para avanzar en erradicar estas acciones que son negativas para todos los concordienses", concluyó Peñaloza.