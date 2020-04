INADI concientiza tras hechos discriminatorios al personal de Salud

Sociedad Familia vivió un calvario porque vecinos creyeron que tenían Coronavirus

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), lanzó la campaña "si el virus no discrimina, no discriminemos nosotrxs" tras los casos de discriminación a los profesionales de la salud que continúan trabajando por la pandemia de coronavirus."Se trata de una campaña de concientización por los hechos discriminatorios sucedidos a lo largo y ancho del país, donde, en algunos edificios, pegaron papeles impresos en los que decía que si eras personal de Salud no ingreses porque ibas a contagiar a los demás; a raíz de esto tomamos las denuncias para que todas las personas que estén siendo discriminadas no se sientan solas", explicó a Elonce TV el titular del INADI en Entre Ríos, Julián Ríos.Y continuó: "Por suerte es una minoría la que hace este acto discrimatorio, porque todos los días a las 21hs sale la mayor parte de la población a los balcones de sus casas para aplaudir al personal de salud y a todos los que están poniendo el cuerpo en los servicios considerados esenciales".En la oportunidad, Ríos recordó que "cuando apareció el virus del Sida, los contagiados y los casos sospechosos eran aislados y discriminados por parte de la sociedad"."Es por eso que ante este nuevo coronavirus no debemos repetir la historia y le pedimos al personal de Salud que si se siente discriminado, las oficinas de INADI están a puertas abiertas", encomendó, al tiempo que instó a la sociedad a "no discriminar, porque de este virus salimos entre todos, no es un proceso individual".Las oficinas de INADI en Paraná, ubicadas sobre calle San juan 173, permanecen cerradas pero reciben consultas y denuncias a través de WhatsApp, de 9 a 14hs, al 011 28534479; o a la línea gratuita 0800 999 2345; o enviar un e-mail a O800@inafi.gob.ar