Provincia implementó medidas de prevención para adultos mayores por Coronavirus

Desde la Secretaría de Deportes, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, y la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social se tomó la decisión de suspender las actividades que se brindan como parte del programa Recreación para Adultos Mayores en el Parque Escolar Enrique Berduc, en Paraná. Se trata de clases de aquaeróbic en el natatorio que se estaban dictando durante el período estival. Hogares de Ancianos La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado informó que en el Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, una de las instituciones que está bajo su órbita, fueron restringidas las visitas y se suspendieron las actividades previstas. Además, siguiendo las recomendaciones del Comité de Organización de Emergencia en Salud (Coes), conformado en la provincia, se dispuso extremar la limpieza.



Otro espacio de cuidado de la cartera social es el Hogar Fidanza, una institución que trabaja con personas con discapacidad, en Colonia Ensayo.



Allí, fueron suspendidas las actividades previstas para el 15 de marzo por el aniversario del hospital. También la dirección emitió recomendaciones para los empleados, pacientes externos y familiares de residentes, principalmente mayores de 65 años, que comprenden: aislamiento social estricto, evitar las actividades sociales, fundamentalmente los lugares cerrados con concurrencia importante, y visitas de personas sintomáticas o que hayan transitado lugares de transmisión del Coronavirus. De igual manera se sugirió recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencias contra el neumococo, según las disposiciones nacionales; y no viajar a áreas de transmisión del virus.



Asimismo, para los residentes en instituciones para personas mayores, se instruyó para evitar visitas de todas las personas con síntomas respiratorios y quienes hayan viajado a países de transmisión del Coronavirus en los´ultimos 14 días. Otras recomendaciones La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado y la Dirección de Adultos Mayores también informaron a sus áreas que deben ser suspendidos por 30 días los eventos con participación masiva (más de 150 personas) en espacios cerrados o al airel ibre, así como aquellos con participación limitada o masiva de personas que provengan de píses con transmisión sostenida de Coronavirus. Informaron estas disposiciones provinciales que alcanzan a personas mayores que concurren a centros de jubilados, iglesias, clubes, centros comunitarios, o vecinales, aclarando que son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica al momento de las actividades.



De la misma manera, indicaron que se pueden sostener las actividades individuales, como enfermería o pedicuría, siempre que la persona mayor que asista no presente síntomas de infección respiratoria aguda asociada a viaje a alguna de las zonas de contagio o haya estado en contacto con un caso confirmado/probable dentro de los 14 días previos. Residencias de larga estadía Desde la Subsecretaría, recomendaron atender de forma especial la higiene y la limpieza de los elementos de uso personal, como así también de los espacios comunes manteniéndolos siempre ventilados y evitando grandes grupos al mismo tiempo.



Para ello sugirieron reducir los horarios de visita y suspender las reuniones, talleres, misas u otras actividades que implique el encuentro de muchas personas. ¿Cómo prevenir el contagio? Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos, reiteraron la importancia de sostener medidas de prevención como el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol; y toser o estornudar, cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado.



Por último, dieron a conocer que el PAMI abrió la línea gratuita para consultas, 138 opción 9, e insistieron en la necesidad de no automedicarse, sino que ante la presencia de síntomas realizar las consultas médicas pertinentes.