Se realizó una capacitación en auditorías de medicamentos de uso compasivo

Con el objetivo de poseer fundamentos técnicos para valorar la entrega o el rechazo de medicamentos de uso compasivo que, en la mayoría de los casos, no tienen suficiente respaldo científico, se realizó el curso Tecnologías sanitarias y toma de decisiones. "Esta es una de nuestras mayores preocupaciones y si, a corto plazo, no se toman medidas, el sistema de salud colapsará", afirmó el presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), Fernando Cañete.



Organizado por Cosspra, que integra en su presidencia Iosper, se realizó en el auditorio de la Casa de la Provincia de Santa Fe, el curso para auditores Tecnologías sanitarias y toma de decisiones, dictado por Esteban Lifschitz.



La apertura estuvo a cargo de Fernando Cañete, presidente de Iosper y Cosspra, quien destacó: "Esta es hoy una de nuestras mayores preocupaciones y si, a corto plazo, no se toman medidas el sistema de salud va a colapsar".



El directivo afirmó que "desde Cosspra, que realizamos este curso de capacitación con Esteban Lifschitz, quien es un colaborador de nuestra institución, además de ser representante de nuestra institución en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Conetec), debido a que tiene la formación adecuada para desarrollar estas capacitaciones, y que está totalmente abstraído de los intereses que rodean el tema de los medicamentos".



Cañete destacó que "somos las obras sociales provinciales quienes aportamos recursos para financiar la mayoría de medicamentos de usos compasivos que ingresan al país, sea que se elaboren en cualquier parte del mundo, sin evidencia científica. Dicho de otra manera, aunque no se conozca su efectividad o si arroja algún beneficio de mejoría para el enfermo, las obras sociales provinciales debemos cubrirlos".



Por eso explicó que "es necesario tener todos los fundamentos técnicos para rechazar una solicitud, si así fuere necesario. Encuentros de capacitación como el que realizamos garantizan esta formación".



"Sin recursos para afrontar costos"



El funcionario insistió en que las obras sociales provinciales de la República Argentina "son las que primero reciben el pedido de cobertura de nuevas tecnologías o medicamentos de alto costo, y a la vez, son las que más desamparadas están porque, ante la respuesta en forma negativa o expresando que los fármacos son de uso compasivo, o no tienen evidencias científicas que los respalden, ni tampoco determinado el costo beneficio, a pesar de los argumentos de las prestadoras de salud a los demandantes, las prestaciones terminan brindándose en perjuicio del colectivo de los afiliados".



Por último, agregó que "es fundamental tomar medidas en conjunto para tener la garantía de seguir sosteniendo el sistema de salud".



Los medicamentos de uso compasivo son aquellos medicamentos que se administran a un paciente antes de que el fármaco haya recibido su aprobación oficial para esa indicación en concreto.