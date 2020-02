Reabrió el período de inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Gestión

Con la normalización de la actividad luego del período de receso, la FCG retomó las inscripciones a las distintas carreras de grado, pregrado, posgrado y con la modalidad a distancia, que integran la propuesta académica. La preinscripción on line, se mantuvo abierta durante las vacaciones y continuará en los próximos días. En tanto, la presentación de la documentación ?una gestión personal- puede efectivizarse a partir de este martes.El trámite se inicia con la preinscripción en un formulario on line disponible en http://fcg.uader.edu.ar , en el apartado "Ingresantes". En el mismo apartado, el interesado cuenta con el detalle de la documentación complementaria que deberá presentar acompañando ese formulario completado e impreso.La FCG ofrece una amplia oferta académica en ocho localidades de la provincia: Paraná, Federación, Gualeguaychú, Crespo, La Paz, Villaguay, Chajarí y Concepción del Uruguay.Las carreras que se pueden cursar son las licenciaturas en Administración Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Marketing, Economía, Archivología y Turismo; los profesorados en Economía y Bibliotecología, y las siguientes tecnicaturas: Bibliotecología Documentalista, Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos, Hotelería, Museología, Turismo, Marketing, Administración y Comercio Internacional.Además, a partir de este año, incorpora a la oferta académica la carrera Guía de Turismo, primera propuesta bajo la modalidad a distancia, así como la carrera de Posgrado "Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial".En espacios específicos de la web institucional, está disponible toda la información ?alcances del título, plan de estudios, contenidos mínimos, entre otras- relativa a ambas propuestas de estudio, así como los correspondientes links para las preinscripciones.EL TRÁMITE. Para las carreras de grado y pregrado, la preinscripción debe realizarse de manera virtual a través de la Sección Ingresantes, en el sitio web de la FCG (http://fcg.uader.edu.ar ), donde está habilitado el formulario correspondiente. Se debe descargar ese formulario de preinscripción y completarlo.Cabe aclarar que en "Ingresantes", también se puede consultar el detalle de las carreras que forman parte de la oferta académica de todas las sedes, en el botón correspondiente a "Propuesta Académica por Sede".Posteriormente, para completar la inscripción, los ingresantes a esas carreras deberán acercarse a la Sede de la FCG donde cursarán. En Paraná, el trámite se gestiona en el Departamento Alumnado (Urquiza 1225), presentando el formulario de preinscripción impreso; constancia de Título Secundario en trámite o fotocopia legalizada del Título; tres fotos 4x4; DNI original y fotocopia; constancia de CUIL; fotocopia de Partida de nacimiento legalizada o Partida de Nacimiento original (emitida con una antelación que no supere los seis meses) y su correspondiente fotocopia y Factor y Grupo sanguíneo original y fotocopia.SEDES. Además de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Gestión ofrece carreras en las siguientes sedes:-Chajarí: Cuba y Rocamora.-Crespo: Escuela Nº 105 "Patria Libre" (Mitre 1434).-La Paz: Escuela Nº 2 "Primera Junta" (Av. Echagüe y Sáenz Peña).-Concepción del Uruguay: Colegio Superior "Justo José de Urquiza" (Urquiza 25).-Gualeguaychú: Escuela Rawson (Luis N. Palma 602).-Federación: Escuela Superior "Domingo F. Sarmiento" (Las Violetas 853).-Villaguay: Mitre 22.