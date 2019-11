CGE e Inaubepro fortalecen acciones para asegurar el transporte de Escuela Hogar

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, y la directora ejecutiva del el Instituto Autárquico becario provincial, Claudia Gieco, firmaron un acta de común acuerdo, enmarcado en un convenio marco firmado a principio de año, a través del cual las partes se comprometen a garantizar el transporte escolar a los alumnos que asisten al complejo Escuela Hogar Eva Perón. Acompañaron en la firma el vocal del CGE, Gastón Etchepare y la escribana del organismo educativo, Maira Siner.



En ese marco, la titular del CGE, Marta Landó, señalo que "se trató de un acuerdo para garantizar el transporte escolar a los alumnos que asisten al Complejo Escuela Hogar. Todo esto se realiza en articulación con el Instituto Becario en consideración a los servicios tanto educativo como de contención que brinda el Complejo a los alumnos que asisten al mismo".



"En ese sentido el Consejo de Educación se compromete a transferir los fondos correspondientes al Inaubepro para que se entregue a través del sistema de becas a los alumnos de las tres escuelas que allí funcionan", detalló Landó.



Por su parte, la titular del Inaubepro, Claudia Gieco, indicó que "estamos regularizando una situación que nos preocupaba en la Escuela Hogar y toda esa demanda que tiene de niños que necesitan del estilo de educación que brinda la escuela hogar, donde no solo aborda lo pedagógico sino que también tiene una cuestión de contención social a través de los comedores, del acompañamiento de distintos servicios que se le dan a niños que concurren y que optan por estar libremente en la escuela hogar".



El convenio rubricado está destinado para el transporte de la Escuela Hogar a través de un convenio marco firmado a principio de año, y "la diferencia de firmas tiene que ver que es una situación de excepción vinculada a la modalidad de la Escuela Hogar", explicó Gieco. Agenda Las autoridades provinciales, además, dialogaron sobre temas referidos al trabajo articulado entre los organismos entre ellos, Gieco, manifestó que dialogaron sobre cuestiones que están vinculadas directamente a la educación y al instituto becario, "como lo que viene ahora en el marco de los 30 años del Instituto Becario, que es la carga online de formularios, con lo que ya los docentes no van a tener la obligación de en papel poner la situación del alumno, sino que solamente con la certificación de la regularidad y de su constancia de pertenecer a la escuela, en el sistema on line se toma una foto y se sube al sistema".



Otro de los temas abordados durante la audiencia, estuvo referido a la articulación para trabajos integrales que tienen que ver con el trabajo del Instituto becario, "con las posibilidades que se les da a los jóvenes entrerrianos y poder darle una participación activa a las escuelas técnicas en todo esto que se viene de la modernización del instituto becario a través del nuevo sistema informático", aseveró la funcionaria del Inaubepro, Gieco.



La audiencia y rubrica se realizó en el despacho de la presidente del Consejo General de Educación.