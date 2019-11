Se desarrolló un panel de reflexión sobre el Abuso Sexual infanto juvenil

La actualidad de esta problemática

Este martes en el marco de las actividades programadas por la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que presenta el gobierno de Entre Ríos, se realizó el panel denominado Avances legislativos en torno al Abuso Sexual Infantil.Organizado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), esta fue su primera actividad programada para la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que desde este martes y hasta el sábado se desarrollará con una nutrida agenda interinstitucional que presenta el gobierno provincial. Destinada a miembros del Observatorio del Protocolo de Seguimiento ASI; personal del Copnaf; referentes del Consejo General de Educación, del Coprev, del Iprodi; la Subdirección de la Mujer; el Ministerio de Gobierno y Justicia y del Poder Judicial; Policía de Entre Ríos; y distintos representantes de ONGs provinciales.En la apertura, la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, dijo que "a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, destacamos el esfuerzo que se viene realizando desde la provincia de Entre Ríos con distintos aportes legislativos, que han posibilitado el reconocimiento por Ley del Protocolo de Abuso Sexual Infantojuvenil; y por otro lado también destacamos haber logrado a través de un trabajo articulado con Unicef, poder conformar el primer Observatorio del seguimiento de este Protocolo, lo cual constituye un hito y un avance en la posibilidad de construcción de datos fiables respecto de la magnitud y las características de la problemática del abuso sexual infantojuvenil en Entre Ríos; y así contar con esta información como un insumo para la promoción de políticas públicas, integrales y que respondan a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes".Y agregó que "el Observatorio está conformado por todas las áreas del Poder Ejecutivo y Judicial, que forman parte del Protocolo ASI, como así también por la inclusión de las organizaciones no gubernamentales que tienen un rol importantísimo en la promoción y prevención de derechos en materia de abuso sexual infantojuvenil".Paira concluyó agradeciendo la importancia "de que la 3° Edición de la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, fuera declarada de Interés Legislativo tanto por la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados de la provincia".Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, al inicio de la jornada sostuvo: "Vamos a coincidir todos en que hemos crecido, desde la conquista democrática hasta hoy. Escuchamos a nuestros niños, a las mujeres, nos tomamos en serio desde los tres poderes del Estado ?sea nacional, provincial, locales- la palabra del adolescente y de aquellos mayores que se animan a denunciar ya siendo mayores"."El camino legislativo de la denuncia que la senadora Kunath propuso en el Congreso de la Nación, fue un camino que vino de la mano de adultos que habían denunciado el abuso sexual infantil. Recordemos en Entre Ríos los casos en los que estuvieron involucrados, no solamente temas de abusos intrafamiliares sino en instituciones tan rotundamente instaladas en la sociedad, culturalmente intocables que costaba decir que en la Iglesia se daban abusos", agregó."Quiero reconocer también la labor de la prensa que, con mucha fuerza y valentía, enfrentaron la situación y lo pusieron en palabras a lo que ocurre y por eso hay que sancionarlo", resaltó Romero."Si voy a las estadísticas de las unidades penales, veo que el delito que más ha crecido entre quienes están privado de la libertad es el de abuso sexual. Es decir, que ahora se denuncia más y eso hace que tengamos muchísimas más penas y, de hecho está la labor de defensa, de fiscales, de jueces, que valientemente abordan la situación y esta vez la ponen en el valor que tiene que tener en la sociedad del siglo 21, una sociedad que mundialmente viene condenando el abuso sexual infantil y en una Argentina que hoy les cree a los niños, en tanto su palabra es importante y tomada en serio", destacó la ministra."Estos espacios sirven para que aprendamos y nos llevemos algo más para hacer. Lo que tenemos por hacer es mucho, pero vale tomarlo en positivo y aquilatar lo bueno que Entre Ríos viene haciendo en esta materia. Los resultados están a la vista, creo que podemos tener mucha más eficiencia y eficacia en el combate del delito, más prevención y alertas", aseveró."Y creo que en el Congreso de la Nación plantamos una flor con la labor de la senadora y su equipo, que fue establecer el plazo de prescripción desde que la víctima del delito puede hacer la denuncia. Esto hacia el futuro también oficia de disuasivo para los abusadores, porque cuando el abusado puede denunciar y superar los obstáculos psicológicos, ahí comienza a correr las prescripciones en el Código Penal", subrayó la ministra Romero.Por su parte la senadora nacional Sigrid Kunath agradeció "a las autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia por la organización de esta jornada, en la que integró el panel junto al senador provincial Ángel Giano y las palabras de apertura de la titular del Copnaf, Marisa Paira; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y la fiscal Cecilia Goyeneche, quienes con su presencia dan cuenta de un estado comprometido con esta temática en sus distintos estamentos y poderes".Kunath expresó que "en los seis años de mandato como senadora nacional, he tenido la posibilidad de que se aprueben siete leyes de mi autoría pero sin dudas la ley 27.206 'De Respeto a los Tiempos de las Víctimas', es la que más me conmueve, porque entiendo que esta normativa puede ayudar a cambiarle la vida a los sobrevivientes de abuso sexual infantil"."Estas son jornadas de trabajo fundamentales para lograr una mayor visibilización y prevención del ASI y también para continuar difundiendo estas herramientas legislativas que contribuyen a cuidar de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes", aseveró la legisladora entrerriana. "Hemos recorrido un largo camino en nuestro país y reconocemos que tenemos una buena legislación respecto a esta problemática", dijo Kunath y agregó: "También estamos a la vanguardia en nuestra provincia, donde existe un protocolo que tiene que ver con implementar las leyes y dar las herramientas para saber cómo actuar frente a ese tipo de casos, a través de un entramado multidisciplinario que se propone desde el Estado".La senadora afirmó que "en este sentido es mi deseo que tengan tratamiento en el Senado Nacional dos proyectos de ley que he presentado: el de omisión de denuncia, que propone sancionar a quienes habiendo tenido conocimiento de la comisión de algún delito contra la integridad sexual, no realicen la denuncia o lo pongan en conocimiento de las autoridades para su correspondiente investigación penal. Y el que propone crear el Plan Nacional contra el Abuso Sexual Infantil en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), con el objetivo de prevenir, asistir y erradicar esta problemática en todo el país".A su turno, el senador por Concordia, presidente del bloque de Senadores del PJ, Ángel Giano, destacó el trabajo que desde 2008 se viene realizando en materia de prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, cuando se conformó la mesa interinstitucional que permitió la realización del protocolo de actuación. "Hay una política de Estado con acciones que se coordinan entre todas y todos", indicó."Desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social convocamos a todas las autoridades de los distintos poderes del Estado para hacer el protocolo" explicó Giano al subrayar el carácter interinstitucional e interdisciplinario del protocolo.Respecto a las medidas que se tomaron en 2008, enumeró que en ese momento estuvieron participando, Daniel Carubia y Jorge García por el Superior Tribunal de Justicia; Raúl Solanas, como titular del Copnaf; Adan Bahl, como ministro de Gobierno; Héctor Massuh quien estaba al frente de la Policía de Entre Ríos; Sigrid Kunath como jefa de gabinete; Graciela Bar, a cargo del Consejo General de Educación, en coordinación con el defensor del STJ, Maximiliano Benitez y Marisa Paira, entre otras autoridades."Esas acciones han hecho que Entre Ríos fuera la primera provincia en aplicar un protocolo que estableció desde entonces la forma en que desde el Estado, a través de una política pública, pone a disposición todos los recursos para atender de manera inmediata los casos de abuso" señaló el legislador. Y destacó que "con posterioridad, impulsamos la sanción en la Legislatura provincial de la ley 10.629 que instituye el protocolo Interinstitucional de actuación y que muestra como se ha avanzado en el tema, de manera articulada y trabajando mancomunadamente".A lo largo de las últimas décadas se asiste a un creciente y sostenido espacio de visibilización, denuncia, producción teórica y legislativa para la elaboración y aplicación de proyectos de prevención y asistencia contra el abuso sexual en la niñez y la adolescencia.Este proceso, lejos de ser lineal, ubica algunos hechos fundantes que ha instaurado la posibilidad de leer la complejidad de la temática e introduce en los últimos cuatro años dos leyes importantes: la primera es Ley Nacional N° 27.206, Ley del respeto de los tiempos de las víctimas; la segunda es la Ley Provincial N° 10.629/18, que establece Protocolos Interinstitucionales de Actuación para los casos de abuso sexual en niñez y adolescencia, y crea el Observatorio Interinstitucional para el seguimiento de la aplicación de dicho Protocolo.Ambas herramientas fueron impulsadas por legisladores de la provincia, comprometidos con la temática, que conocen del trabajo intersectorial, impronta de esta gestión de gobierno provincial, y que han promovido desde su participación en áreas del Poder Ejecutivo, mesas institucionales; contribuyendo de este modo a la visibilización de una problemática compleja y oculta.Los efectos del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes provocan daño tanto psíquico como físico. El impacto que produce, se presenta como devastador para la subjetividad, generando sentimientos de soledad e impotencia. Abrir la posibilidad de viabilizar la denuncia y que el abuso sea reconocido como delito es tan importante tanto para los adultos que lo hayan vivido y puedan hablarlo en algún momento de su vida. La denuncia, y con ella el acceso a la Justicia, ubica la problemática rompiendo la confusión, el ocultamiento y posibilita la reparación, propiciando en la víctima, el pasaje de objeto a sujeto de derechos.