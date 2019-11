Concientización sobre el abuso sexual infantil: volanteada y reflexión

aría del Huerto Reutlinger, vicepresidenta del Copnaf,

María Inés Barsanti, desde la asociación civil Así Basta,

Mariana Broggi, del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev)

Uno de los objetivos de esta iniciativa es promover la importancia de estar atentos a los indicadores que reflejan la violencia padecida por niños y niñas durante la infancia.También lograr que desde todos los sectores, ámbitos y agentes que directa e indirectamente están relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes se involucren en la prevención contra el abuso sexual infantil.Este martes, día mundial para la Prevención del Abuso Infantil, se realizó en Peatonal San Martin y Urquiza yna volanteada para concientizar.mencionó a: "El 19 de noviembre es un día muy importante porque amerita a poder generar acciones de prevención y de reflexión de una problemática tan compleja que afecta a las infancias, no solamente para generar acciones de áreas de gobierno sino también con Así Basta que es una asociación civil que fortalece el trabajo mancomunado"."Esta fecha da inicio a la semana de los derechos de la niñez y la adolescencia, es una semana generada en la agenda de gobierno, tomando fechas que tiene que ver con la protección de la infancia. Es una agenda que nos incita a la reflexión y al trabajo y a poder mostrar todo lo que se desarrolla desde las áreas de gobierno de forma articulada en el campo de las infancias, no solo desde Copnaf, sino también desde Coprev, Salud, Educación", puso relevancia.Por su parte,manifestó que "la idea es visibilizar estas cuestiones que están pasando desde siempre, antes estaba como soterrado el tema, no se hablaba, o se hablaba poco. No se tomaba real conciencia de lo que estaba sucediendo. Lo que pretendemos hacer es visibilizar esta problemática, capacitar en escuelas, hacer talleres, para que se hable desde el conocimiento, desde saber qué hacer cuando una cuestión de estas se produce"., rescató que "en el encuentro que se realizó en la Vieja Usina quedó en claro que en Entre Ríos a los chicos hemos decidido creerles. Cuando los chicos hablan, cuentan y manifiestan, es importante la escucha. Y por eso es tan importante la capacitación. También hay que destacar fuertemente la aplicación del protocolo de abuso sexual". A su vez resaltó: "Hay muchas instancias, muchas áreas, donde pueden acercarse para recibir ese asesoramiento necesario".