Avanzan las obras en el departamento Nogoyá

El ministro Benedetto junto al diputado Daniel Koch, el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Adolfo Quinodoz, autoridades locales y el jefe zonal de Arquitectura del departamento, Mauricio Battauz recorrieron diferentes obras que el Gobierno entrerriano lleva adelante en el departamento, entre las mismas dos centros de salud.







"La atención primaria de la salud es un pilar fundamental en nuestra gestión" manifestó el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, quien, durante su visita evaluó las obras de los centro de salud de Serafín Guillani en Don Cristóbal 1º y Pedro Camet, en la localidad de XX de Septiembre.







Sobre los trabajos en el primer efector, el funcionario destacó: "Este centro era una demanda muy importante por parte de la comunidad de la zona. Se había comenzado hace varios años y quedando inclusa su obra ante la caída del programa desde el que se ejecutaba la provincia decidió retomarlo".







En cuanto al plan de obra pública de la gestión entrerriana, Benedetto explicó: "En estos últimos años, el contexto macroeconómico ha comprometido el desarrollo de infraestructura, y ante esa coyuntura, el gobernador Bordet ha decidido disponer de recursos en materia de construcción. Actualmente, el 75 por ciento de la inversión total de este Ministerio es financiada con fondos netamente provinciales".







El diputado, Daniel Koch, resaltó el rol que "funcionarios como Benedetto cumplen en materia de gestión, junto a su equipo de trabajo, siempre ha insistido en cristalizar las acciones en obras concretas como estos dos centros de salud que dignificarán a la sociedad y agregarán valor a estas zonas rurales que siempre han sido tan postergadas".







"En cada uno de los proyectos y planes que desde el Ministerio se puso a disposición para las juntas de gobierno, se visibiliza el interés del gobernador de acompañar y hacer crecer estas comunidades" celebró el legislador.







Por su parte, el presidente de junta de Don Cristóbal 1º, Carlos Ostorero, valoró la visita "tanto del ministro como del diputado, con quienes siempre hemos trabajado de manera conjunta y esperamos continuar haciéndolo en la gestión que inicia en unos meses".







"Es muy importante contar con el apoyo del gobernador que siempre ha puesto a disposición de las juntas de gobierno y de las zonas rurales, recursos y toda la estructura del funcionariado para llegar con estas obras tan necesarias" y concluyó: "Debemos ir pensando en una planificación futura, porque cuando llegan nuevas obras, se amplían también las necesidades, los pequeños pueblos se transforman y crecen, y ante eso hay que planificar de manera anticipada". Obras visitadas En Don Cristóbal 1º, se recorrieron los trabajos de reestructuración del Centro de Salud Doctor Serafín Guillani que están próximos a finalizarse y que han incluído la colocación de aberturas, pisos y zócalos; la ejecución de la estructura de los techos con cubierta y cielorrasos, instalaciones eléctricas y sanitarias como así también revoques y pintura. La obra tiene actualmente un ejecutado del 95 por ciento faltando solo detalles menores para la finalización constructiva, restando el equipamiento que corresponde a la cartera de salud provincial.







En su paso se por la zona se visitaron los puentes sobre ruta provincial Nº 34 que el gobierno entrerriano financia con recursos propios. XX de septiembre también en obra Otro de los destinos visitados fue la localidad de XX de Septiembre, donde junto a Adriana Hernández, presidenta de la Junta de Gobierno y futura comuna a partir del 10 de diciembre, evaluaron las obras de culminación del centro de salud Doctor Pedro Camet.







La obra contempla tareas de terminación de la construcción del edificio, compuesto por un consultorio odontológico; sala de enfermería y sala de espera, depósitos y sanitarios.







"Hemos tenido algunas dificultades con la obra, producto de este complejo momento macroeconómico que afecta a las empresas y hace muy difícil mantener el ritmo normal de obra" explicó Mauricio Battauz, jefe de la zonal de Arquitectura, quien destacó el "acompañamiento del ministro para plantear alternativas y pensar en las herramientas necesarias para sobrellevar este momento, asegurando la continuidad de las obras".







Sobre el cierre se hizo un balance del programa Juntas Sostenibles que se ha ejecutado en Nogoyá como en otros departamentos, y dónde XX de Septiembre ha recibido aportes que "hoy se traducen en un nuevo espacio público, equipado con juego infantiles y veredas" destacó Benedetto, y agregó "este programa que diseñamos desde el Ministerio ha sido una herramienta valiosa para poner en valor las juntas de Gobierno, generar soluciones y acompañar a los presidentes en el trabajo diario de desarrollo de sus lugares" Nogoyá y programa Hábitat Sobre este punto se refirió el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Adolfo Quinodoz: "la obra viene ejecutándose con ciertas marchas y contramarchas producto de las dificultades macroeconómicas generadas por las políticas nacionales que han puesto en difícil situación a muchas empresas, lo cual no es ajeno a las que están llevando adelante obras en el departamento".







Agregó además que "desde la Provincia no hemos dejado de gestionar y manifestar estás dificultades que sufren las empresas locales, y hemos articulado todas las herramientas posibles para que el ritmo de obra no se vea afectado, sin embargo hemos visto una disminución del ritmo de obra durante estos meses, situación que hemos advertido en diferentes oportunidades a Nación, quien co-financia la obra".







Cabe destacar que el gobierno provincial se hace cargo de los pagos en concepto de modificaciones de costo, ampliación de presupuesto y redeterminaciones de precios, lo que significa, en el día de hoy, una financiación compartida con el gobierno Nacional.





Quinodoz señaló que "esta fase de Hábitat es producto de una trabajo continuado de hace ya varios años que venimos llevando adelante desde la Unidad Ejecutora Provincial y que ha dado la posibilidad de contar con esta nueva etapa".