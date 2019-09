La Sinfónica se presentará junto a la violinista dominicana Aisha Syed Castro

La Sinfónica provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura, bajo la dirección de Luis Gorelik, llevará a cabo un nuevo concierto en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Se interpretarán obras de Richars Wagner, Obertura de Tristán e Isolda; de L. V. Beethoven el Concierto para violín y orquesta Op. 61y la Sinfonía No. 4 Op. 60.



La entrada será libre y gratuita por orden de llegada, a las 20.30. Organiza: Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos.



Sobre Aisha Syed Castro



Colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña, en la prestigiosa lista de música clásica Interpretaciones Milagrosas (Performing Miracles) por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini, y designada por la Presidencia de la República Dominicana como Embajadora de Buena Voluntad Honorífica de su país, Syed ha sido elogiada por la prensa especializada en Alemania (Frankfurter Neue Presse), Lituania (Lietuvos Rytas), Estados Unidos (Strings Magazine), Corea del Sur (Korean JoonGang Daily), Brasil (Correio Brazilense), Argentina (El Diario, UNO), Los Angeles (Live Out Loud Magazine), La Florida (El Nuevo Herald y Sun News Miami) y los Emiratos Árabes Unidos (The National y Time Out Magazine), entre muchos otros países, como "virtuosa", "una artista profundamente dotada" y "una de las embajadoras del violín más joven y talentosa", entre otros elogios.



Aisha debutó a los once años acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch. Este entre otros sucesos exitosos la prepararon para convertirse en la primera latinoamericana en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra. Desde ese entonces ha tocado como solista en varios festivales notables tales como el Abu Dhabi Music Festival, el Banstead Arts festival y el Leamington Hastings festival en Londres, the Yehudi Menuhin International Music Festival en Gstaad, Suiza, el Gaida Contemporary Music Festival en Vilna (donde fue invitada a realizar el estreno mundial del concierto para violín y orquesta del laureado compositor Alguirdas Martinaitits, el cual fue dedicado a ella, dicho estreno tomó lugar en el National Philharmonic Hall con la Lithuanian Chamber Orchestra en Lituania), en el Fontainebleu Summer Music Festival en Fontainebleu, Francia entre muchos otros.



Cabe destacar que los violines que Aisha toca son un Antonio Pelizon del siglo XVIII y un Antonius Stradivarius del año 1690 amablemente provistos por Florian Leonhard Fine Violins London. Aisha como cristiana le dedica todos sus éxitos y conciertos al autor de los mismos, el Señor Jesús.