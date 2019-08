El Jardín de Infantes de la Escuela Normal de Paraná festeja su 135º aniversario

Desde el Jardín y la Facultad se invita a toda la comunidad paranaense a sumarse a los festejos.



Se contará con la participación de autoridades de la Escuela Normal, la FHAyCS y la Universidad, alumnos y ex alumnos en todos sus niveles, docentes y ex docentes, directivos y demás personal. Será un interesante momento para compartir.



El pasado viernes 2 de agosto, con el izamiento de la bandera, la Escuela Normal «José María Torres» dio inicio al programa de festejos conmemorativos del 135º aniversario del Jardín de Infantes, el primero en Latinoamérica, que se celebró el domingo 4 de agosto con una Kermes en el patio de la escuela.



El Jardín



Un 13 de junio de 1870, Domingo Faustino Sarmiento firma el Decreto que establece la creación de la primera Escuela Normal del País. El 16 de agosto de 1871 la Escuela Normal del Paraná iniciaría su camino como Cuna del Magisterio Argentino.



Un 4 de agosto de 1884 se funda esa escuela el primer Jardín del país y de América Latina, el de la Escuela Normal de Paraná bajo la dirección de Sara C. de Eccleston, egresada del Kindengarten de la Escuela Normal de Filadelfia, convocada por Sarmiento.



La propuesta inicial del Jardín estuvo influenciada por el pensamiento del pedagogo alemán Friedrich Fröbel, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, también llamado «el pedagogo del Romanticismo»; como así también por la filosofía Montessori, un método pedagógico integral desarrollado por la médica y educadora italiana María Montessori, cuyo enfoque se caracterizó por el énfasis en la independencia, la libertad dentro de los límites y el respeto por el desarrollo natural psicológico, físico y social del niño.



Otro dato de relevancia histórica es el hecho de que la docente riojana Rosario Vera Peñaloza, considerada la «Maestra de la Patria», se formó como docente en la Escuela Normal de Paraná, en la que también inició su actividad docente en la época de José María Torres, y en cuyo honor se instituyó el 28 de mayo, día de su fallecimiento, como Día Nacional de los Jardines de Infantes.