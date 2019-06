Aldea Brasilera celebrará la gastronomía de los Alemanes del Volga

Los amantes de la cocina germánica se darán cita en Aldea Brasilera el 23 de junio a las 12 en el salón El Pato. La iniciativa impulsada por la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga cuenta con el apoyo de la Junta de Gobierno y la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos.Se trata de una jornada donde los asistentes podrán disfrutar de shows gastronómicos en vivo, concurso de Filsen, almuerzo y baile con música típica alemana, como así también asistir a una muestra museológica que rescata los objetos antiguos utilizados por los alemanes migrantes en sus faenas y quehaceres de la vida cotidiana.La presentación fue en la sede de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, donde estuvieron presentes la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; Hugo Ramírez, presidente municipal electo de Aldea Brasilera; la senadora Claudia Gieco y el diputado Jorge Cáceres, ambos electos por el Departamento Diamante, y los organizadores Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga junto a su presidente Alberto Barón.La Fiesta fue declarada de Interés Turístico y Cultural por Resolución Interna N° 290/2019. Carolina Gaillard destacó que "la Fiesta de la Comida Alemana en Aldea Brasilera forma parte de las festividades que queremos promocionar desde la provincia, que tienen que ver con el eje de la promoción de lo gastronómico"."El gastroturismo viene creciendo y no solamente tiene que ver con la comida sino con la identidad de nuestros pueblos. Ese es el potencial que tienen las Aldeas, su gente y la migración que hemos tenido de los Alemanes del Volga, que trajeron sus comidas y sus bailes típicos. Eso es lo que el turismo viene a buscar", señaló.Además la funcionaria puso en relieve otros aspectos del crecimiento turístico en el interior de Entre Ríos y sus pequeñas localidades: "No es necesario tener termas o playas para tener desarrollo turístico, a partir de un monumento, una historia o de sus personajes o a partir de la comida, cualquier localidad de la provincia puede ser turística y el turismo genera muchos puestos de trabajo". También hizo énfasis en la decisión del gobernador Gustavo Bordet para que el turismo sea una verdadera política de Estado.Poe su parte Hugo Ramírez, intendente electo de Aldea Brasilera, también referenció a la importancia de la implementación de políticas públicas que se aboquen a rescatar el acervo cultural y el valor turístico. "Como Junta de Gobierno no hemos podido explotar lo suficiente los hermosos lugares que tenemos, a partir de ahora con la jerarquización y al ser municipio tendremos más recursos, eso nos va a ayudar a tener un área que se dedique a turismo y cultura, que trabaje muy fundamentalmente en tema del Paraná y sus Aldeas", afirmó.Ramírez también destacó que desde el municipio se hará lo propio para cuidar sus lugares naturales como el Paraje La Virgen o el Salto Ander Egg que "pasan desapercibidos porque se ven a diario pero que realmente son muy importantes para el turismo y la cultura de los alemanes del volga".En este sentido la senadora electa Claudia Gieco felicitó a la colectividad de alemanes del volga por la iniciativa y puso en foco la necesidad de que se realicen más festividades gastronómicas que fomenten el turismo.Gieco también describió los atractivos que esperan al visitante "mucha naturaleza, tranquilidad, una recreación diferente a la que por ahí estamos acostumbrados en las grandes ciudades. Aldea Brasilera nos ofrece turismo gastronómico, sus calles tranquilas y la historia abundante que trajeron nuestros pueblos inmigrantes. A estas iniciativas hay que celebrarlas, acompañarlas y hacerlas crecer".La Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga cuenta con más de 25 años de trayectoria. Alberto Barón, su presidente, explicó acerca de cómo surgió la iniciativa: "Esta fiesta nace como previa al festejo del 140° Aniversario de la llegada de nuestros abuelos que vinieron a Aldea Brasilera".Barón también se manifestó en relación con la necesidad de la incorporación de jóvenes en el espacio de la asociación, para continuar con la preservación cultural del legado ancestral.Claudia Gieco afirmó: "Nuestro departamento tiene una cultura de inmigrantes muy fuerte, en este caso Aldea Brasilera con los Alemanes del Volga y con ellos ha venido también la cultura de la alimentación, sus colores, sus comidas típicas, como habitan sus casas, cómo se dió la conformación social, ese sentido tan fuerte de familia que tiene la cultura alemana".La Fiesta de la Comida Alemana comenzará a partir de las 10, con la elaboración de platos en vivo de Filsen (Füllsen) y salchichas alemanas con chucrut, comidas que también serán para degustar.Este festejo popular propone una experiencia gastronómica innovadora que permitirá a los asistentes conocer las recetas antiguas, tal y como cómo fueron elaboradas por los antepasados de la colectividad teutónica, lo que posibilitará la experiencia de saborear un viaje al pasado de las tradiciones culinarias entrerrianas que se enriquecieron con el aporte los inmigrantes.Alberto Barón, presidente de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, hizo hincapié en el rescate de la gastronomía: "Nosotros los alemanes del volga tenemos muchas comidas que son importantes y son históricas, que las hicieron nuestros abuelos como el Filsen (Füllsen), Kreppel, como la torta rusa (rübbelkuchen) el Kraut pirok y muchas otras".En la celebración tampoco faltarán otras delicatessen como carnes, chorizos pequeños con variedad de ensaladas, papas y guarnición, helado de postre y otros platos emblemáticos como el kreppel, más reconocida como la versión de la torta frita de la colectividad de alemanes del Volga, alimento que los padrinos llevaban junto a la compota de ciruela para la madre del recién nacido considerado apto para la cicatrización del cuerpo de la madre. También formará parte la rübbelkuchen comúnmente llamada torta rusa.El costo de la entrada para mayores es de 500 pesos. Las entradas se pueden adquirir en Paraná en los locales de disquería Breyer y la tómbola de Gareis.La más joven de las aldeas del circuito fue fundada por inmigrantes alemanes del Volga que, previo a su llegada a Entre Ríos, estuvieron de paso por Brasil. Su propuesta turística incluye la visita a la Iglesia San José, de estilo gótico alemán, un camping con servicios, la degustación de picadas y comidas caseras tradicionales en el Comedor Munich.Distancia: A 30 minutos de la ciudad de Paraná.Junta de Gobierno de Aldea Brasilera- Teléfono: 0343 485-3735Facebook: Junta de Gobierno de Aldea Brasilera