Uso del complejo Perón y reclamo: Facultad de la Uader defendió su decisión

Por la falta de espacios en el complejo educativo Juan Domingo Perón, y la decisión de ser trasladados a otro establecimiento educativo para cursar sus estudios, alumnos de los profesorados de Inglés y de Educación Especial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) harán hoy una protesta.La difusión de los reclamos de los estudiantes y la postura de autoridades de esa casa de altos estudios, provocó que desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVS) hicieran público los motivos de la decisión de ocupar nuevos espacios en la institución conocida como La Pecera ?en calles San Martín y Enrique Carbó?. E incluso se detallaron las gestiones encaradas por la institución dirigida por Estela Gross, para que los estudiantes de la FHAyCS puedan continuar con el normal desarrollo de sus actividades académicas.La problemática generada, como se informó ayer, se relaciona con la falta de espacios de la universidad provincial, que este año cumplirá 19 años.Desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud se explicó que a partir de la creación de la Uader y el decreto de transferencia, sucesivos espacios edilicios que respondían a necesidades de determinadas carreras pasaron a formar parte de las respectivas facultades que se crearon. "En ese entonces ?se indicó? la Escuela Superior de Enfermería se dictaba en el complejo educativo Juan Domingo Perón, como se verifica en los planos del edificio y por ende pasó a ser el único edificio donde dicta sus carreras la Facultad". Lo propio sucedió con la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales, a la que se transfirió junto con sus carreras, los edificios de la Escuela Normal, la Escuela Almafuerte, la Escuela Alberdi, la Escuela de Música y la Escuela de Arte Visuales.Durante la normalización de la Uader, y teniendo en cuenta que había aulas disponibles, la FCVS prestó algunos espacios que en ese momento no eran indispensables para el dictado de las carreras que ya ofrecía la institución. Actualmente, esta casa de altos estudios forma en la provincia profesionales en 11 carreras con más de 3.500 estudiantes matriculados, de los cuales más 1.500 corresponden a la sede Paraná."Vale aclarar que particularmente la carrera Licenciatura en Enfermería ha recibido la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación, Acreditación Universitaria (Coneau), para lo cual se debe garantizar el desarrollo del cursado en un solo espacio físico que asegure las necesidades".El comunicado enviado a este medio señala que por esa razón, a fines de 2018, viendo el aumento en la matrícula de inscriptos a las carreras que dicta la facultad en el Complejo Perón ?la Licenciatura en Enfermería, Tecnicatura en Higiene y Salud Animal, Podología Universitaria y la Tecnicatura en Prótesis Dental?, fue necesario utilizar esos espacios que en su momento fueron prestados a otras instituciones por las autoridades normalizadoras de la universidad. Tales son los casos de los profesorados de Inglés y de Educación Especial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.En ese marco, antes de finalizar el ciclo lectivo de 2018, la decana de la FCVS, Estela Gross, solicitó una reunión a la decana de la Facultad de Humanidades y al rector Aníbal Sattler "para informar la situación y plantear alternativas de cursado para ambas carreras de Educación Especial e Inglés. Por ello el rector, consiguió un espacio con 14 aulas disponibles en horario vespertino", indicaron en el comunicado enviado a este medio."Pasados dos meses, luego del receso, la decana de la Facultad de Humanidades planteó que resulta necesario garantizar el dictado de una de las carreras a partir de las 13.30. La decana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, a modo de colaboración, facilitó los vínculos institucionales consiguiendo otro espacio para la Facultad de Humanidades a pocas cuadras del Complejo Perón, con siete aulas, un salón y una oficina administrativa, accediendo la autoridad de la Facultad de Humanidades a una entrevista con la rectora de esa institución. Además de estas gestiones y a solicitud de la Facultad de Humanidades, en pos de garantizar el cursado del ingreso de una de las carreras de esa facultad, como medida de urgencia, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud puso a disposición transitoriamente un aula equipada que a la fecha no ha sido utilizada por la solicitante" se detalló, con el propósito de evitar malos entendidos en torno a una posible falta de colaboración.Finalmente, se detalló el aporte en mobiliario y equipamiento que la FCVS proporciona cada año para el funcionamiento del complejo Perón, y se acotó: "La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, fortaleciendo las relaciones interinstitucionales entre las autoridades del complejo Perón, cada año participa en las reuniones de convivencia, en las cuales no se ha contado con representantes de la Facultad de Humanidades".