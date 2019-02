Aprobarían un boleto a $ 20 en Concordia: Empresas afirman que no alcanza

Los concejales de Concordia debatirán este miércoles, un proyecto para aumentar el pasaje de $ 16 a $ 20. Hay una mayoría de ediles dispuestos a otorgar el incremento. Pero los transportistas aseguran que esa cifra no alcanza y necesitan que el pasaje se situé en torno a los $ 22. La cifra se sustenta en que esa sería la cifra a la que arribó la comisión de trabajo que estudió el tema específicamente. De lo contrario, en las líneas están dispuestos a reducir frecuencias y servicios. Una decisión que iría a contramano del encarecimiento del servicio y que impacta con más fuerza en los sectores de menores recursos.La concejal Magdalena Reta de Urquiza (Cambiemos) dijo que hay una propuesta de llevarlo a $ 20. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Transportes, César Morán, dijo que esperaba que se apruebe el pedido de una suba porque de lo contrario "Concordia se queda sin transporte".No obstante, el conflicto se plantea en el momento en que comienzan a discutirse las cifras. Cuando Morán fue consultado sobre la posibilidad de que se fije en $ 20, respondió que "lamentablemente" parece que se van a tener que conformar con eso. "Pero reducir servicios; vamos a reducir servicios. Lamentablemente no te dan los números igual; no te dan; no te dan", reiteró. "La plata que te manda la provincia por el subsidio no te alcanza para nada", dijo. "Te dan $ 210.000 de subsidio y pague $ 200.000 de leyes sociales. No alcanza para nada. Pero bueno vamos a ver lo que pasa mañana", indicó aMás adelante, Reta confirmó que existe un estudio de costos elaborado en conjunto por el municipio y la universidad Tecnológica Nacional (UTN) que llega la conclusión de que el boleto debería valer $ 22. Pero la propuesta que van a analizar mañana es de $ 20 y no $ 22. "Para que el aumento no sea tan grande", dijo. Si bien en el futuro los ediles podrían llevarlo a $ 22, no será en un plazo inmediato. Reta explicó que el pasaje de $ 20 "dure el mayor tiempo posible"."El oficialismo ya tiene los votos aunque algunos concejales podrían votar en contra", dijo Reta. Hoy se llevó a cabo la primera reunión del año en la que discutieron el tema entre todos los bloques. "Lo que sí quedó claro es que va a haber algunos, como la concejal (Julia) Sáenz que no van a acompañar el aumento", dijo.En tanto, en el bloque de Cambiemos se dará libertad a los ediles para que decidan. "Que cada uno decida si apoya o no de acuerdo a su criterio", señaló. Reta dijo que aún no tiene decidido votar o no por el aumento. "Siempre estoy dispuesta a estudiar todas las problemáticas con sensibilidad y ver lo mejor para todos pero fui objeto de una campaña sucia; sacaron dichos míos que no eran ciertos. Después amenazaron con llevar el boleto a $ 40; plotearon todos los colectivos con el boleto a $ 40. La verdad es que el accionar y la presión que hemos recibido de la Cámara de Transportistas no merece que tengamos en cuenta hoy la necesidad de aumentar el boleto. Así que no tengo todavía una posición tomada", explicó.