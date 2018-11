Los Nocheros y Los Tekis estarán en el Festival de Diamante: Entradas y programa

Música y danza

La Reina de la Jineteada

Grilla artística

Tropillas

Valor de las entradas

Los Nocheros, Jairo, Los Tekis, Cacho Garay y Facundo Toro, encabezan la cartelera artística de la edición 2019 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2019. Así lo confirmó el Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda, ante los medios locales y provinciales.En rueda de prensa, el Presidente, junto al Secretario de Gobierno y Hacienda, CPN Héctor Baroli, y el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni, presentaron la edición 2019, en lo que se refiere a artística y campo de jineteada. Los organizadores adelantaron los nombres más trascendentes del folclore de la escena nacional, regional y local.Como todos los años, Diamante en el mes de enero, es Festival para la ciudad Blanca. Del 3 al 7 de enero de 2019, el Campo Martín Fierro abre sus puertas para recibir a jinetes, caballadas y músicos, en cinco noches festivaleras. Acompañaron la conferencia además, integrantes de Los del Gualeyan, Las Voces de Montiel, Los Chamarriteros, Rubén Giménez y Padularrosa Romero y Terruñeros, entre otros."Fortalecer lo nuestro y conservar nuestra identidad, fueron unas de las premisas a la hora de iniciar nuestra Gestión", señaló el Intendente Aranda.En tanto, en el escenario Carlos Santa María, con la conducción de Carolina Dume y Pablo Markocich, actuarán el domingo, Los Nocheros, Jairo el sábado, el viernes, Cacho Garay y Facundo Toro, cerrando la edición la noche final del lunes, con la actuación de Los Tekis.A su turno, Marcelo Maddoni hizo un repaso de lo que será la cartelera artística, señalando: "A esta propuesta general de la grilla, el escenario Carlos Santa María, ofrece un espacio para las nuevas expresiones culturales de la ciudad, como la Escuela de Música Playing for Change, Taller Municipal de Folclore "Emoveré", Banda Municipal "Tambor de Tacuarí" y el Ballet "Raíces Alemanas".La música entrerriana estará representada por Los Chamarriteros, Sueños del Norte, Rubén Giménez, Los Tata del Chámame, Los Majestuosos del Chámame, Los del Gualeyan, Las Voces de Montiel y Los Saraluceños.Los ganadores de las Sub Sedes del Pre Diamante y Las Mujeres del Litoral, integrado por Diana Zapata, Noelia Telagorri, María Luz Erazun y Araceli Tano, tendrán su espacio en el escenario Mayor de Entre Ríos, como así también Tolato Trio, Padularrosa Romero y Terruñeros, Yacaré Manso y Monchito Merlo, entre otros.Un trazo de color y danza se vivirá con la presentación del Ballet Diamante Baila, los días sábado y lunes; y con la participación de bailarines de la ciudad de Zarate.Para la edición 48 de la fiesta gaucha, se esperan más de 400 montas y un espectáculo de destrezas en el Campo Lisardo Gieco. Está previsto para la noche del domingo, la final de los prueba de riendas, teniendo en cuenta que las instancias previas se llevarán a cabo en el Complejo Turístico Valle de La Ensenada, el mismo domingo en horas de la mañana.Otros de los grandes atractivos del Festival, es el entrevero de tropillas entabladas que se viene realizando en el Campo Lisardo Gieco, como así también, el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de la ciudad."En esta Gestión, apostamos a que el nivel de jineteada, sea de primera y es eso lo que nos caracteriza" señaló el Capataz de campo "Tato" Spessotti".Banda Municipal "Tambor de Tacuarí"Taller Municipal de Folclore "Emovere"Escuela de Música "Playing for Change"Ganador Pre DiamanteLos ChamarriterosSueños del NorteGrupo de Baile "Raíces Alemanas"Yacaré MansoPadularrosa Romero y TerruñerosGanador Pre DiamanteCacho GarayRubén GiménezMajestuosos del ChamameFACUNDO TOROBallet "Diamante Baila"Elección de la Paisana NacionalLas Voces de MontielLos del GualeyanPablo Spinetti y Los del TuyúLos SaraluceñosJAIROGanador Pre DiamanteMujeres del LitoralLeandro OlguinLos Tata del ChamameTolato TrioLOS NOCHEROSFinal de JineteadaBallet "Diamante Baila"Ganador del Pre DiamanteMonchito MerloLOS TEKIS"Los Malacaras" de Nito Mannarino - Florencio Varela - Buenos Aires"Del Desierto" de Cesar Lager - San Cristóbal - Santa Fe"El Penacho" de Jorge Vallenari - Galarza - Entre Ríos"El Relincho" de Roberto Saluzzo - Las Varillas - Córdoba"Los Taitas" de Julio Mendizábal - Rauch - Buenos Aires"La Bochinchera" de Marcelo Cugat - Santa Lucía - Buenos Aires"El Entrevero" de Ángel Eclesia - Costa Grande - Entre Ríos"La Revoltosa" de Cacho Altabe - Coronel Pringles - Buenos Aires"El Relincho" de Ito Oggero - Virginia - Santa Fe"Los Bonitos" de Néstor Sosa - La Plata - Buenos Aires"La Flor del Pago" De Julio y Marcelo Saluzzo - Las Varillas - Córdoba"La Yunta" de Roberto Leoz - Indio Rico - Buenos Aires"La Cerda Brava" de Oreste Pergolessi - Tostado - Santa Fe"La Amistad" de Cristian Jacobo - San Víctor - Entre Ríos"Los Humildes" de Juan Acosta - Las Cuevas - Entre RíosChano Izaguirre - Victoria - Entre RíosMarcelo Pellejeros - Carmen de las Flores - Buenos AiresMiguel Gómez - San Cristóbal - Santa FeJuan Rivero - Diamante - Entre RíosIván Hofsteter - María Luisa - Entre RíosPedro Saubidet - San Cristóbal - Santa FeFabián Giménez - María Grande - Entre RíosSábado 5: Desfile de Agrupaciones TradicionalistasDomingo 6: Prueba de riendas: Clasificación en el Balneario Municipal "Valle de La Ensenada"Final: En el Campo Martin FierroSábado, domingo y lunes: Entrevero de tropillas entabladas.(Programa sujeto a modificaciones).-Jueves 3: 200 pesosViernes 4: 300 pesosSábado 5: 400 pesosDomingo 6 y lunes 7: 500 pesosMenores (de 6 a 12 años)Jueves 3: GratisDe viernes a lunes: 100 pesosJueves 3: GratisViernes 4: 200 pesosSábado 5: 200 pesosDomingo 6: 300Lunes 7: 200 pesosSillones: De viernes a lunes: 100 pesosEntrada del Buen contribuyente | Jueves 3