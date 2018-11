Casi 500 personas aprendieron RCP en el hospital Centenario

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Las 487 personas se acercaron y recibieron un taller teórico de 25 minutos y luego hicieron las prácticas de primera reacción ante la descompensación de una persona.



Además se los instruyó en primeros auxilios y luego en la manera correcta de salvar una vida con la resucitación cardiopulmonar.



Estela, una de las participantes, aseguró que "el curso fue buenísimo. Yo lo quería hacer hace bastante tiempo porque mi esposo lo aprendió en Pueblo Belgrano cuando fue el Hospital y no pude asistir. Hoy practiqué con los muñecos y me tiré al piso para actuar como una víctima y fue muy bueno".



En tanto, con su carnet en mano Roberto calificó al curso como "excelente porque tu reacción en cinco minutos puede salvar a la persona o un bebé, que es la parte más sensible porque es muy impactante ver a un nene con convulsiones y eso te mueve a reaccionar. Hice el curso con mi esposa y me será útil en mi trabajo porque soy empleado de un hotel", recalcó viendo la aplicación inmediata de su aprendizaje.



Finalmente, la instructora Carolina que cursa el segundo año de la Tecnicatura manifestó que "fue una experiencia buenísima porque la gente colaboró y se enganchó a hacer las técnicas, pregunta y se concientiza de lo importante que es la RCP".