Capacitaron a más de 400 docentes sobre prevención del embarazo adolescente

Más de 400 docentes del Nivel Secundario participaron de una jornada sobre Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia. La misma se desarrolló en la Escuela Nº 9 Intendente Gerardo Yoya de Concordia.



La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Coordinación de Políticas Transversales en articulación con la Dirección de Educación Secundaria, y se dio en el marco del Programa Educación Sexual Integral.



En ese sentido el vocal del CGE, Gastón Etchepare, señaló la importancia de trabajar sobre estos temas dado que "son temas muy sensibles en la actualidad y es muy importante que se debata para que los docentes puedan formarse e integrar a la familia también, sobre todo, que estos temas se puedan charlar con los alumnos".



Por su parte, la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Nora Romero, señaló que "estos encuentros de formación se dan en el marco de una política pública, que ha tenido su continuidad a través de distintas gestiones de gobierno y por supuesto en este momento con la gestión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet".



Además, Romero, indicó que "es una propuesta absolutamente necesaria en perspectiva de derecho y en clave pedagógica", dentro del marco de lo que es la educación sexual integral.



Mientras que, la directora Departamental de Escuelas de Concordia, Griselda Di Lello, dijo que el evento superó las expectativas, "ya que el docente todos los días está ansioso de fortalecer sus herramientas pedagógicas para acrecentar su saber y tener una mayor seguridad para abordar esta temática".



La propuesta tiene por finalidad fortalecer los espacios institucionales en lo que refiere a la implementación de la Educación Sexual Integral en el aula, para que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para el abordaje en el aula.



Estas jornadas de capacitación docente del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, es un plan estratégico que involucra al Consejo General de Educación, al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf), al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social.



Durante el encuentro se trabajó sobre la integralidad de la Educación Sexual Integral en la vida escolar y como base para implementar las acciones tendientes a prevenir y reducir el embarazo no intencional en la adolescencia.