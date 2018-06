Nogoyá buscará reactivar la red ferroviaria

El intendente de Nogoyá Rafael Cavagna en declaraciones radiales destacó la pluralidad de voces e ideas que se congregaron en el salón del Centro Comercial de Nogoyá para debatir sobre la reactivación de la red ferroviaria el pasado martes.



"Cuando las cosas se hacen de abajo para arriba tienen un doble sentido?.Parece una utopía, y se está trabajando fuertemente pueblo por pueblo para que se manifiesten, pero esto no solamente tiene que ver con una cuestión económica sino también es un proyecto de gran impacto social?", sostuvo.



En la oportunidad se analizaron varios aspectos y se fundamentó la intención de reactivación en que se reducirían sensiblemente los costos de siniestrabilidad, tendría un tremente impacto en lo económico y también en lo ambiental.



Por su parte, el senador provincial por Victoria, Roque Ferrari, impulsor del Proyecto de Declaración que se aprobó en el Senado para la reactivación del ramal Victoria ?Rosario y de toda la red provincial se mostró "sorprendido por la gran convocatoria de todo tipo de sectores y de diferentes ideas políticas que se interesaron con la iniciativa", y coincidiendo con Cavagna, no ve para nada utópico que el tren vuelva a recorrer los pueblos entrerrianos.



"Por supuesto que es necesaria una decisión política, pero si se evalúan las cosas que en verdad son importantes veremos que es el sueño es posible?Hay tanto dinero que no se sabe dónde ha ido en nuestro país, que pensar en destinar partidas para la reactivación del tren no parece para nada incoherente", concluyó Ferrari según el comunicado de prensa.