El sector de carnes blancas cerró un acuerdo paritario del 20 por ciento

El secretario general de la Filial Diamante - Crespo del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab, confirmó que después de varias semanas de negociaciones a nivel nacional con el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados llegó a un acuerdo con la parte empresarial para cerrar paritarias para el sector de carnes blancas, marcando, así, nuevas escalas salariales.



Se acordó un aumento del 20%, pagadero de la siguiente manera: a partir de 1 de mayo de 2018, 13%; y el otro 7% en noviembre de 2018. Se incluye además un aporte no remunerativo de $5.000, a pagarse así: enero 2019: $2.000, febrero 2019: $2000 y marzo 2019: $1000.



"El mes anterior habíamos cerrado las paritarias para carnes rojas, y ahora fue el turno de las blancas, con negociaciones que afortunadamente avanzaron un poco más rápido. Es lo que buscábamos, deseábamos que no fueran tan duras y difíciles como las reuniones anteriores, porque sabemos que si el tiempo pasa y no avanzamos los que siguen con penurias económicas mes a mes son los trabajadores. Por eso consideramos que es fundamental haber llegado a este acuerdo para que los trabajadores no sigan perdiendo frente a esta inflación que en el país no baja ni para", dijo Schaab.



"Desde nuestro lugar, pedimos coherentemente en el marco de la situación que se vive en la Argentina. Como viene sucediendo con la mayoría de los gremios, cerramos en un número parecido, pero con un aporte no remunerativo de $5.000 que suma y les sirve a los trabajadores porque le pone dinero en sus bolsillos", agregó.





Festejos por el Día del Trabajador de la Carne



El sábado 9 de junio se llevó a cabo en Gobernador Etchevehere un campeonato de fútbol para celebrar el Día del Trabajador de la Carne, que se conmemoró en nuestro país el domingo 10 de junio, teniendo en cuenta que ese día, en 1947, se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, con ámbito de actuación en todo el país.

La fecha fue establecida en el convenio colectivo de trabajo, siendo una jornada para homenajear a los hombres y mujeres dedicados a las actividades relacionadas a la carne.

En esta oportunidad hubo 17 equipos por parte de los diversos frigoríficos que representa el Sindicato de la Carne Filial Diamante?Crespo. Resultó campeón de la Copa de Oro Granalier de Estación Camps y subcampeón el plantel de Frigorífico la Esperanza de General Ramírez. La Copa de Plata la obtuvo Flor de Ceibo, siendo subcampeón Calisa.