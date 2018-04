La Sinfónica se presenta este sábado en el Centro Provincial de Convenciones

Recorrida por la provincia

En el marco de la celebración su 70° aniversario la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto gratuito. La cita con el público será este sábado 21 de abril desde las 20.30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.Luego de presentarse a sala llena en el espacio central del Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con más de 700 asistentes, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve al flamante reducto de la capital entrerriana para realizar un nuevo concierto. En esta oportunidad con programa renovado y la participación de un director invitado de jerarquía.La Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos le da particular impulso en esta temporada a la tarea de uno de sus organismos más emblemáticos, en el 70° aniversario de su creación. Dando continuidad a la iniciativa de ampliar el alcance y conquistar nuevos públicos con la música de La Sinfónica, se intensifica una agenda que contempla, en lo siguiente, más presentaciones y en postales icónicas de la cultura y la historia entrerriana.En este caso, la próxima presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos será en el CPC de Paraná, como preludio de una serie de conciertos en distintos puntos de la provincia.Este sábado 21 de abril, desde las 20.30, siempre con entrada libre y gratuita, se presentará un programa que contempla una primera parte con obras de Richard Wagner (Obertura de Los Maestros Cantores); Max Bruch (Concierto para Clarinete, viola y orquesta) y una segunda parte dedicada a Jan Sibelius (Sinfonía No. 1).En esta ocasión, el conjunto orquestal contará con Gustavo Guersman como director invitado. Guersman es director titular de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán desde hace 28 años; además es frecuentemente director invitado de distintas orquestas del país. Además, ha incursionado en la música popular dirigiendo a músicos de la talla de Popi Quinteros, Rodolfo Mederos, Fito Páez, Franco Luciani y Juan Carlos Baglieto, entre otros. Durante 2015 trabajó junto al Maestro Peter Stark (Royal Collegge of Music) en Inglaterra y en marzo de 2017 junto al Mtro. Jorma Panula dirigiendo la prestigiosa Janàcek Philharmonic Orchestra (Rep. Checa).Por otra parte, en el concierto de este sábado la orquesta presentará dos solistas: en viola, Gabriel Mateos (ganador del I° Premio del XII Concurso Mozarteum de Santa Fe Filial Salzburgo y Primer premio en concurso de Música de Cámara patrocinado por la Pittsburgh Chamber Society) y en clarinete, Mariano Laurino (ganador del Primer Premio de la 20ma. Edición del Concurso de Mozarteum Salzburgo filial Santa Fe en 1994; Integrante como músico orquestal, Músico de cámara, Orquestas de ópera, ensambles de música contemporánea y Solista).El próximo sábado 28 de abril a las 16.30 en el Museo Provincial Molino Forclaz, sito Los Primeros Colonos Ruta 26 km, Ejido Colón.